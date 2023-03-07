Счетная палата оценила неисполнение бюджета в 800 млрд рублей

Счетная палата оценила неисполнение бюджета в 800 млрд рублейОбъем выявленных аудиторами нарушений уменьшился почти вдвое
Объем неисполненных средств федерального бюджета по итогам 2022 г. составил 784 млрд руб., следует из доклада Счетной палаты (СП) о работе в прошлом году (отчет СП есть у «Ведомостей»).
Годом ранее власти не смогли освоить 645 млрд руб. В процентном отношении показатель не изменился. Кассовое исполнение расходов составило 31,1 трлн руб., или 97,5% от последней версии сводной бюджетной росписи. При этом в 2022 г. по сравнению с 2021 г. объем расходов увеличился на 6,4 трлн руб., или на 26%.
Доходы федерального бюджета составили 27,8 трлн руб., что на 2,5 трлн больше по сравнению с 2021 г. Таким образом, дефицит по итогам года достиг 3,3 трлн руб. В 2021 г. бюджет был исполнен с профицитом в 524,3 млрд руб. (доходы составляли 25,3 трлн руб., расходы – 24,8 трлн).
Исполнение расходов федерального бюджета в 2021 г. достигло максимума за пять лет. Годом ранее удалось освоить 95,7%, в 2019 г. – 94,2%. Неисполненный остаток в 2021 г. составил 645 млрд руб. против 1 трлн руб. в 2020 г., докладывал 14 июня 2022 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным занимавший тогда пост главы СП Алексей Кудрин.
«784 млрд руб. – это не только остаток неисполненных средств бюджета, часть из них – это специальная консолидация средств в Резервном фонде правительства для оперативного финансирования расходов января сверх лимитов, установленных по конкретным направлениям расходов», – прокомментировал представитель Минфина. Часть средств от заимствований в 2022 г. была зачислена в Резервный фонд, в том числе для финансирования внебюджетных фондов в январе 2023 г., уточнил он.
В 2023 г. Минфин ожидает более высокого уровня исполнения бюджета, добавил представитель ведомства.
Неиспользованные бюджетные средства в 2022 г. в объеме 783,8 млрд руб. составляют 2,5% показателя сводной бюджетной росписи с изменениями, отметил представитель СП. Их объем увеличился на 138,4 млрд руб., или на 21,4%, по сравнению с 2021 г., и снизился на 237,4 млрд руб., или на 23,2%, по сравнению с 2020 г., указал он.
Не по плану
Изначально бюджет на прошлый год планировался с профицитом в 1,3 трлн руб., или 1% ВВП (доходы ожидались на уровне 25 трлн руб., расходы – 23,7 трлн). В законе о бюджете на 2023–2025 гг. Минфин оценивал дефицит в 2022 г. в 1,3 трлн руб., или 0,9% (доходы – 27,7 трлн руб., расходы – 29 трлн). В начале декабря министр финансов Антон Силуанов анонсировал увеличение ожидаемого дефицита до 2% ВВП. Как пояснял близкий к правительству источник «Ведомостей», запланированные на 2022 г. расходы федерального бюджета решили увеличить на 2 трлн руб. – с утвержденных ранее 29 трлн руб. до 31 трлн.
В прошлом году бюджетные траты резко увеличились, менялась их структура, поэтому вполне логично, что показатель неиспользованных расходов вырос, отметила главный экономист «БКС мир инвестиций» Наталья Лаврова. Но в любом случае показатель не является историческим максимумом – например, в 2019–2020 гг. эта цифра превышала 1 трлн руб., указала эксперт. Если не брать явно кризисные годы, расходы федерального бюджета обычно исполняются на уровне плюс-минус 2% от заложенного в февральской росписи, добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Соответственно, чем ближе к концу года, тем ближе план по росписи должен быть к фактическому исполнению, отметил он.
Сумма не потраченных в 2022 г. средств федерального бюджета укладывается в тенденции последних лет, сказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Как правило, неисполненные расходы относятся к тому или иному нацпроекту, указал он. Вклад в нарушение сроков выполнения работ в прошлом году могли внести в том числе сбои в логистике из-за санкций, добавил эксперт.
Отсутствие оснований для оплаты госконтрактов, в том числе по строительству и закупкам, а также неисполнение плановых показателей по публичным нормативным обязательствам, предполагающим заявительный характер получения, ежегодно являются основными причинами неисполнения бюджетных расходов, говорит руководитель проектов направления «Бюджетная политика» центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Никита Андриевский.
В 2023 г. объем неисполненных средств федерального бюджета, вероятно, сохранится в диапазоне 700 млрд – 1 трлн руб., ожидает Васильев. Хотя в условиях повышенной геополитической неопределенности и полузакрытой статистики делать прогнозы крайне трудно, отметил он. В целом качество бюджетных расходов имеет большее значение для общества, чем успеть все потратить в срок, резюмировал эксперт.
Обеспечение высокого уровня бюджетной дисциплины, планирования и исполнения бюджета является объектом ежегодного анализа в рамках основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, указал Андриевский. Ежегодно сокращаются сроки доведения лимитов бюджетных обязательств, совершенствуется система обоснований бюджетных средств, проводится цифровизация процедур финансирования оказания бюджетных услуг, отметил он. Реализация данных мероприятий будет способствовать сокращению объемов неисполненных бюджетных ассигнований, считает эксперт.
Согласно действующему закону о бюджете, расходы на 2023 г. запланированы в объеме 29 трлн руб., доходы – 26,1 трлн руб. (дефицит – 2,9 трлн).
Системные нарушения
По результатам проверок исполнения бюджета СП в 2022 г. выявила 1216 нарушений на сумму 74,9 млрд руб. Чаще всего они связаны с предоставлением и использованием субсидий юридическими лицами (32,8 млрд руб.). Такие нарушения носят системный характер, подчеркивается в документе. К ним относятся в том числе факты нарушения порядка, правил и соглашений, связанные с несоблюдением условий предоставления субсидий, недостижением показателей и непредставлением отчетов. Это говорит о необходимости повышения качества планирования и усиления контроля государства за использованием средств субсидий, считает СП.
784 млрд руб.
составил объем неисполненных средств федерального бюджета по итогам 2022 г.
На регулярной основе выявляются нарушения и в части ненадлежащего исполнения ведомствами государственных задач и функций (30,9 млрд руб.), нарушения, допущенные главными администраторами доходов федерального бюджета по исполнению бюджетных полномочий (3,1 млрд руб.). Значительное число нарушений, которые также выявляются на системной основе, касается предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов (3,4 млрд руб.). В большей степени это нарушения в части ненадлежащего контроля главных распорядителей средств федерального бюджета за соблюдением регионами условий предоставления субсидий и других обязательств, предусмотренных соглашениями, которые могут снижать эффективность мер государственной поддержки регионов, поясняет СП.
Контрольное ведомство также выявило 641 нарушение в сфере госзакупок на общую сумму около 20 млрд руб., 331 – в сфере управления и распоряжения федеральным имуществом на 0,9 млрд руб. В ходе контрольных мероприятий было зафиксировано 48 нарушений, связанных с неэффективным использованием бюджетных средств и иных ресурсов, на сумму порядка 12,3 млрд руб.
Всего по итогам проверок в 2022 г. СП выявила 4447 нарушений и недостатков на общую сумму 885,6 млрд руб. Наибольшая доля приходится на нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету и отчетности – 705 фактов на 736,5 млрд руб.
В 2021 г. СП в ходе внешнего государственного аудита было выявлено 4247 нарушений на сумму 1,5 трлн руб. Более трети этой суммы (571 млрд руб.) связано с нарушениями, допущенными в ходе ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской отчетности.