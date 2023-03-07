Счетная палата оценила неисполнение бюджета в 800 млрд рублей

В прошлом году бюджетные траты резко увеличились, менялась их структура, поэтому вполне логично, что показатель неиспользованных расходов вырос, отметила главный экономист «БКС мир инвестиций» Наталья Лаврова. Но в любом случае показатель не является историческим максимумом – например, в 2019–2020 гг. эта цифра превышала 1 трлн руб., указала эксперт. Если не брать явно кризисные годы, расходы федерального бюджета обычно исполняются на уровне плюс-минус 2% от заложенного в февральской росписи, добавил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Соответственно, чем ближе к концу года, тем ближе план по росписи должен быть к фактическому исполнению, отметил он.