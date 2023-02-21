2022 год завершился для российской экономики лучше ожиданий правительства

ВВП России в 2022 г. в абсолютном выражении составил 151,5 трлн руб. в текущих ценах, следует из данных Росстата. Спад экономики составил 2,1% – это меньше, чем предполагал прогноз социально-экономического развития России (минус 2,9%). Еще в середине января президент России Владимир Путин отмечал, что, по предварительным данным, ВВП в 2022 г. снизился на 2,5%. Банк России также оценивал спад ВВП в 2,5%. Снижение ВВП из-за санкций оказалось не таким глубоким, как в пандемийном 2020 году (тогда показатель сократился на 2,7%).