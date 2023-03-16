Эксперты рассказали о дискуссии вокруг законопроекта о занятости

Работа над законом-спутником еще ведется, так как стороны (депутаты, Минтруд, работодатели и профсоюзы) не пришли к консенсусу по вопросу регулирования платформенной занятости, рассказал «Ведомостям» зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. «[Стороны] спорят о том, кто, кому и что должен по большому счету. Платформы считают, что они выступают просто в виде коммуникатора, который связывает клиента с человеком, который предоставляет услуги, – с мастером, водителем, курьером и т. д. Работники и профсоюзы ставят вопрос по поводу гарантий дохода и гарантий для соответствующих условий труда, охраны труда, социальных гарантий», – отметил Шершуков. По его словам, государство считает, что есть некая прогрессивная отрасль, в которой еще не формализованы трудовые отношения, и нужно найти баланс между защитой прав работников и недопустимостью падения экономической эффективности этой отрасли. «В этом треугольнике и происходит дискуссия», – резюмировал он.