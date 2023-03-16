Эксперты рассказали о дискуссии вокруг законопроекта о занятости

Эксперты рассказали о дискуссии вокруг законопроекта о занятостиРанее Госдума приняла документ в первом чтении
Госдума 15 марта одобрила в первом чтении новую редакцию проекта закона «О занятости населения». Действующая версия закона была принята в 1991 г. Законопроект призван пересмотреть подход к регулированию трудовой деятельности россиян – он (впрочем, как и действующий закон) определяет меры по борьбе с безработицей, порядок назначения пособия по ней, уточняет категории работающих граждан.
Между первым и вторым чтениями парламентариям и правительству предстоит плотная совместная работа по доработке документа, заявил на заседании Госдумы министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Ко второму чтению рабочей группе по законопроекту рекомендовано дополнительно проработать порядок признания гражданина безработным и снятия с него этого статуса, включая определение максимального и минимального пособия. Об этом говорится в постановлении Госдумы. Разработчикам также предстоит уточнить механизмы содействия трудоустройству инвалидов и рассмотреть возможность оптимизации объема информации, которую работодатели направляют органам службы занятости, отмечается в постановлении Госдумы. Также авторы должны будут более детально прописать понятия, которые используются в документе, и определить меры, способствующие сохранению существующих рабочих мест и созданию новых. Согласно документу, поправки должны быть подготовлены к 13 апреля.
«Мы не считаем, что это безусловный шедевр, именно поэтому мы, рабочая группа, предложили принять развернутое постановление», – уточнил первый зампред фракции «Единая Россия» и руководитель профильной рабочей группы Андрей Исаев. Как пояснил депутат «Ведомостям», в постановлении обозначены «непреодолимые противоречия между сторонами социального партнерства по целому ряду вопросов». Помимо урегулирования этих пунктов, ко второму чтению будут подготовлены «законы-спутники», регулирующие платформенную занятость, поправки в Трудовой кодекс и в другие законы, в частности в законодательство об инвалидах, отметил Исаев. «Несмотря на то что работа большая, я оптимистично скажу, что мы рассчитываем закончить ее и принять законы во всех трех чтениях до конца весенней сессии (длится до конца июля)», – указал он.
Законопроект может быть доработан в части статуса лиц, проходящих военную и альтернативную гражданскую службу, поскольку деятельность таких граждан регулируется отдельными нормативно-правовыми актами, отмечает резидент экспертного клуба ЦСР Александр Долгов. «Еще одно возможное направление для доработки – внедрение классификации платформ занятости в зависимости от их функционала и характера взаимодействия со специалистами, а также уточнение таких понятий, как «самозанятый» и «платформенный занятый», – считает он. Кроме того, в текущей редакции документ не будет работать без дополнительной подзаконной нормативно-правовой базы (речь о законе-спутнике, который должен уточнить права и обязанности платформенных занятых и цифровых платформ. – «Ведомости»), подчеркнул он.
В процессе работы над законом важно обсудить роль служб занятости на российском рынке труда, указала директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. «Сейчас в создании рабочих мест и трудоустройстве граждан служба занятости не играет большую роль. В основном это переподготовка и выплаты пособий, а как там дальше сложится, приведет ли переподготовка к трудоустройству безработного – такого KPI нет. Поэтому мне представляется, что служба должна больше работать и с работниками, и с работодателями, для того чтобы повышалось качество нашей занятости», – уточнила она.
Идет период активных консультаций
Ранее из законопроекта были исключены положения о регулировании платформенной и самозанятости – они войдут в отдельный закон-спутник. В основном документе лишь закреплены базовые понятия. Самозанятыми предлагается считать россиян, которые лично производят товары или оказывают услуги, систематически получая за счет этого доход. Под платформенной занятостью понимается организованная через цифровые ресурсы деятельность по личному выполнению работ на основе договоров.
Работа над законом-спутником еще ведется, так как стороны (депутаты, Минтруд, работодатели и профсоюзы) не пришли к консенсусу по вопросу регулирования платформенной занятости, рассказал «Ведомостям» зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков. «[Стороны] спорят о том, кто, кому и что должен по большому счету. Платформы считают, что они выступают просто в виде коммуникатора, который связывает клиента с человеком, который предоставляет услуги, – с мастером, водителем, курьером и т. д. Работники и профсоюзы ставят вопрос по поводу гарантий дохода и гарантий для соответствующих условий труда, охраны труда, социальных гарантий», – отметил Шершуков. По его словам, государство считает, что есть некая прогрессивная отрасль, в которой еще не формализованы трудовые отношения, и нужно найти баланс между защитой прав работников и недопустимостью падения экономической эффективности этой отрасли. «В этом треугольнике и происходит дискуссия», – резюмировал он.
Основной вопрос законопроекта о платформенной занятости – как разграничивать платформенные отношения от трудовых, уточнила вице-президент, директор центра регуляторной политики ЦСР Екатерина Папченкова. Предстоит решить, кого включать в круг платформ занятости, кому и при каких условиях давать иммунитет от переквалификации таких отношений в трудовые, какие гарантии должны быть даны платформенным занятым, добавила она.
«Некоторые страны предоставляют платформенным занятым такие социальные гарантии, как, например, право на коллективную защиту своих прав, в том числе на создание профсоюзов и проведение забастовок. У нас же участие самозанятого в забастовках может стать основанием для блокировки платформой его аккаунта и взимания штрафа, что крайне несправедливо», – пояснила Папченкова.
Занятость на платформах очень сильно дифференцирована, говорит Овчарова: с одной стороны, есть крупные корпорации-агрегаторы, а с другой – маркетплейсы, специфика их работы отличается. Именно поэтому решение выделить регулирование сферы в отдельный закон вполне оправданно, считает эксперт. «Мы не должны подходить к платформенной занятости как к трудовым отношениям, которые формируются по трудовым договорам на предприятиях и в организациях», – говорит она.
По мнению Овчаровой, социальное обеспечение (пенсии, оплата больничного и отпуска) должно определяться наличием обязанности по уплате страховых взносов – это может делать самозанятый, а может взять на себя эту обязанность государство при определенных условиях.
На данный момент ведется активное обсуждение закона-спутника, подтвердил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов. При этом пока говорить о конкретных сроках рано, добавил он. По словам Прокопова, скорее всего, обсуждение будет идти параллельно: уточнение основного закона и дискуссия по платформенной занятости. «И профсоюзы, и мы, как работодатели, и представители депутатского корпуса заинтересованы в том, чтобы это все было синхронно и принесло бы пользу, а не ущерб, людям, которые работают на платформах, и, соответственно, бизнесу, который связан с этой платформой», – сказал он.