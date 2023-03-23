Более 3,5 млн семей стали получателями выплат на детей от 8 до 17 лет

Более 3,5 млн семей стали получателями выплат на детей от 8 до 17 летМеры соцподдержки становятся все более адресными, отметил Мишустин
Более 3,5 млн семей стали получателями новой ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Госдуме. Всего мера поддержки охватила 5,5 млн детей, добавил он. Размер выплат составил в среднем от 6 000 до 12 000 руб. в месяц на ребенка, отметил премьер.
О новых выплатах семьям с детьми, которые имеют небольшой доход, президент России Владимир Путин объявил 8 марта 2022 г. Указ был подписан в конце месяца, а первые начисления начались с 1 мая. Для получения пособия применяются критерии нуждаемости: учитываются доходы (они должны быть менее величины прожиточного минимума в регионе на члена семьи в месяц) и имущество (недвижимость, транспортные средства, вклады).
Кроме того, в прошлом году материнским капиталом воспользовались 1,3 млн российских семей, сообщил премьер-министр. По его словам, программа доказала свою эффективность и востребованность. Чаще всего граждане тратят маткапитал на улучшение жилищных условий, отметил глава правительства. Индексацию выплаты теперь проводят по фактическому уровню инфляции, а не по прогнозному, добавил он. Таким образом, пособие на первого ребенка увеличилось с 1 февраля 2023 г. почти на 12% и составило около 587 000 руб., а на второго — превысило 775 000 руб.
«Теперь родители могут оплатить им образовательные услуги для детей, оказываемые индивидуальными предпринимателями. Расширены возможности предоставления ежемесячных выплат из средств маткапитала», – сказал Мишустин.
Председатель правительства напомнил, что предоставление всей господдержки строится на принципах «социального казначейства». «Около 35 млн граждан получают адресные выплаты теперь автоматически или на основании лишь одного заявления, поданного дистанционно», — заявил Мишустин.
«Социальная поддержка посылает семьям сигнал о том, что если вдруг что-то случится, то государство даст комплекс мер, который позволит им жить в основном по минимальному стандарту, но приемлемому для текущего уровня социально-экономического развития страны», — пояснила директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова.
В России соцподдержка построена на принципах нуждаемости — чтобы ее получить, человек должен попасть в состояние бедности, подчеркнул проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. С учетом этого пособия и льготы не становятся для семей стимулом к деторождению. «Для того чтобы была ориентация на второго, третьего и последующих детей, необходимо менять целеполагание системы социальной поддержки. Многодетная семья независимо от уровня дохода должна быть уверена, что на всех этапах воспитания детей не столкнется с проблемой необходимости доказывать право на получение помощи по критериям нуждаемости», — сказал он. Кроме того, нужно понимать, что рождение третьего ребенка, декретные отпуски, связанные с этим, — это фактически «выведение женщины с рынка труда», отметил Сафонов.