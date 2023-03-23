Более 3,5 млн семей стали получателями выплат на детей от 8 до 17 лет

В России соцподдержка построена на принципах нуждаемости — чтобы ее получить, человек должен попасть в состояние бедности, подчеркнул проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. С учетом этого пособия и льготы не становятся для семей стимулом к деторождению. «Для того чтобы была ориентация на второго, третьего и последующих детей, необходимо менять целеполагание системы социальной поддержки. Многодетная семья независимо от уровня дохода должна быть уверена, что на всех этапах воспитания детей не столкнется с проблемой необходимости доказывать право на получение помощи по критериям нуждаемости», — сказал он. Кроме того, нужно понимать, что рождение третьего ребенка, декретные отпуски, связанные с этим, — это фактически «выведение женщины с рынка труда», отметил Сафонов.