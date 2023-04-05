Почему власти решили улучшить прогноз по зарплатам и доходам

Почему власти решили улучшить прогноз по зарплатам и доходамПрезидент объявил, что рост превзойдет ожидания
В этом году реальные заработные платы россиян в среднем должны вырасти на 3–5%, а реальные располагаемые доходы – на 2–3%, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками завода «Тулажелдормаш». Рост доходов населения является «задачей номер один» для государства, подчеркнул президент. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, отметил глава государства.
По данным Росстата, в прошлом году номинальные зарплаты россиян выросли на 12,6% в годовом выражении – до 64 191 руб. Реальные зарплаты сократились на 1%. Среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились на 12,4%, при этом реальные располагаемые доходы населения (скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) уменьшились на 1%.