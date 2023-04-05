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Почему власти решили улучшить прогноз по зарплатам и доходам

Президент объявил, что рост превзойдет ожидания
Ярослава Костенко
Озвучивая прогноз, президент мог опираться на дополнительные, еще не обнародованные меры поддержки населения, которые будут направлены на стимулирование доходов населения и ускорение роста реальных зарплат / Пресс-служба президента России

В этом году реальные заработные платы россиян в среднем должны вырасти на 3–5%, а реальные располагаемые доходы – на 2–3%, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками завода «Тулажелдормаш». Рост доходов населения является «задачей номер один» для государства, подчеркнул президент. В 2022 г. номинальные зарплаты не успевали расти теми же темпами, что и инфляция, достигшая 17%, отметил глава государства.

По данным Росстата, в прошлом году номинальные зарплаты россиян выросли на 12,6% в годовом выражении – до 64 191 руб. Реальные зарплаты сократились на 1%. Среднедушевые номинальные денежные доходы увеличились на 12,4%, при этом реальные располагаемые доходы населения (скорректированные на инфляцию и за вычетом обязательных платежей) уменьшились на 1%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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