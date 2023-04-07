Дефицит бюджета за I квартал составил 2,4 трлн рублей

Ненефтегазовые доходы вместе с тем составили 4 трлн руб., что на 4% ниже показателей первого квартала прошлого года. По НДС бюджет получил средства в объеме 2,7 трлн руб., по налогу на прибыль – 0,3 трлн. руб. Поступления по оборотным налогам и налогам на прибыль нормализовались после сокращения в январе, которое было вызвано ускоренным порядком возмещения НДС и возмещениями налогам на прибыль, указывают в Минфине. Объем ненефтегазовых поступлений в целом соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечают в ведомстве. Ненефтегазовые доходы в первом квартале 2022 г. составили 4,2 трлн руб