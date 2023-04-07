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Экономика

Дефицит бюджета за I квартал составил 2,4 трлн рублей

Поступления сократились из-за падения котировок Urals и снижения экспорта газа
Антон Козлов
Максим Стулов / Ведомости

Доходы федерального бюджета составили 5,7 трлн руб. по итогам января-марта 2023 г., что на 21% ниже поступлений за первый квартал прошлого года следует из предварительной оценки Минфина. Снижение связано с сокращением доходов от энергетического экспорта, оценивают в ведомстве. В первом квартале прошлого года в бюджет поступило 7,1 трлн руб. 

Нефтегазовые доходы составили 1,6 трлн руб., показав снижение на 45% г/г. Это связано со снижением цен на нефть марки Urals, а также сокращением экспорта природного газа. В Минфине рассчитывают, что снижение дисконтов на российскую нефть обеспечит постепенное восстановление нефтегазовых доходов бюджета. Нефтегазовые доходы за аналогичный период прошлого года составили около 3 трлн руб.  

Ненефтегазовые доходы вместе с тем составили 4 трлн руб., что на 4% ниже показателей первого квартала прошлого года. По НДС бюджет получил средства в объеме 2,7 трлн руб., по налогу на прибыль – 0,3 трлн. руб. Поступления по оборотным налогам и налогам на прибыль нормализовались после сокращения в январе, которое было вызвано ускоренным порядком возмещения НДС и возмещениями налогам на прибыль, указывают в Минфине. Объем ненефтегазовых поступлений в целом соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете, отмечают в ведомстве. Ненефтегазовые доходы в первом квартале 2022 г. составили 4,2 трлн руб

Общий объем расходов федерального бюджета составил 8 трлн руб, это на 34% выше прошлогодних значений января-марта. На государственные закупки из бюджета было потрачено 2,5 трлн руб., следует из оценок министерства. Структура предельных бюджетных ассигнований гибкая – это обеспечивается за счет нераспределенных резервов и высвобождения бюджетных ассигнований в объеме 1,5 трлн руб, указывают в Минфине. В первом квартале 2022 г. расходы бюджета оценивались в 6 трлн руб. 

Дефицит по итогам первого квартала 2023 г. составил 2,4 трлн руб. после 2,6 трлн руб. в январе-феврале. В первом квартале 2022 г. бюджет был исполнен с профицитом в 1,1 трлн руб. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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