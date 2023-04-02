Силуанов: РФ исполнит бюджетные обязательства на фоне снижения нефтегазовых доходов
Бюджетные обязательства России будут исполнены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Глава ведомства при этом сообщил, что объем нефтегазовых доходов снижается.
Министр финансов в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опроверг сообщения ряда СМИ о том, что доходы бюджета РФ резко снизились. По словам Силуанова, дополнительные поступления на конец марта составили 2,5 трлн руб.
«Да, мы видим, несколько идет снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете, но уверен, что все обязательства мы выполним, в этом сомнений нет», – сказал он.
10 января Силуанов сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2022 г. увеличился до 3,3 трлн руб. – 2,3% ВВП. Если учитывать средства, компенсированные государственным внебюджетным фондом в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, то дефицит бюджета составил 1,8% ВВП. Вице-премьер Александр Новак позднее заявил, что доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 г. выросли на 28%.