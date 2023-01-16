Новак: нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли на 28%
Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 г. выросли на 28%, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании правительства.
«Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 трлн руб.», – сказал он.
Нефтедобыча по итогам года выросла на 10 млн т (+2%), достигнув 535 млн т, экспорт же вырос на 7%, отметил Новак. Производство бензина увеличилось на 4,3%, а дизеля – на 6%. Работа по реализации ключевых проектов в нефтегазохимии и модернизации НПЗ была продолжена, добавил вице-премьер.
Новак также указал на то, что рост цен на нефтепродукты в рознице оказался ниже инфляции: бензин подорожал на 0,7%, дизель — на 10%.
В конце декабря Новак говорил, что Россия готова снизить добычу нефти в 2023 г. из-за введения Евросоюзом и странами G7 потолка цен на нефть, показатель может снизиться на 5-6%. Исходя из оценок Новака, писали «Ведомости», добыча нефти в 2023 г. может составить 502,9-508,3 млн т. В 2021 г. объем добычи нефти в России вырос на 2,2% по сравнению с показателем 2020 г., до 524 млн т.
Ценовой потолок, введенный с 5 декабря, установлен на уровне $60/барр., а затем он будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены российского сорта Urals.
11 января Минфин сообщил, что бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин и ЦБ в тот же день объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила.
10 января министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2022 г. увеличился до 3,3 трлн руб. – 2,3% ВВП. Если учитывать средства, компенсированные государственным внебюджетным фондом в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, то дефицит бюджета составил 1,8% ВВП.