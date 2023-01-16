Новак: нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли на 28%

В конце декабря Новак говорил, что Россия готова снизить добычу нефти в 2023 г. из-за введения Евросоюзом и странами G7 потолка цен на нефть, показатель может снизиться на 5-6%. Исходя из оценок Новака, писали «Ведомости», добыча нефти в 2023 г. может составить 502,9-508,3 млн т. В 2021 г. объем добычи нефти в России вырос на 2,2% по сравнению с показателем 2020 г., до 524 млн т.