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Экономика

Новак: нефтегазовые доходы России в 2022 году выросли на 28%

Ведомости

Доходы российского бюджета от нефтегазовой отрасли в 2022 г. выросли на 28%, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании правительства.

«Доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 трлн руб.», – сказал он.

Нефтедобыча по итогам года выросла на 10 млн т (+2%), достигнув 535 млн т, экспорт же вырос на 7%, отметил Новак. Производство бензина увеличилось на 4,3%, а дизеля – на 6%. Работа по реализации ключевых проектов в нефтегазохимии и модернизации НПЗ была продолжена, добавил вице-премьер.

Новак также указал на то, что рост цен на нефтепродукты в рознице оказался ниже инфляции: бензин подорожал на 0,7%, дизель — на 10%.

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В конце декабря Новак говорил, что Россия готова снизить добычу нефти в 2023 г. из-за введения Евросоюзом и странами G7 потолка цен на нефть, показатель может снизиться на 5-6%. Исходя из оценок Новака, писали «Ведомости», добыча нефти в 2023 г. может составить 502,9-508,3 млн т. В 2021 г. объем добычи нефти в России вырос на 2,2% по сравнению с показателем 2020 г., до 524 млн т.

Ценовой потолок, введенный с 5 декабря, установлен на уровне $60/барр., а затем он будет пересматриваться раз в два месяца с тем, чтобы уровень потолка был на 5% ниже цены российского сорта Urals.

11 января Минфин сообщил, что бюджет по итогам января может недополучить 54,5 млрд руб. нефтегазовых доходов. Минфин и ЦБ в тот же день объявили о возобновлении валютных интервенций в рамках бюджетного правила.

10 января министр финансов Антон Силуанов сообщил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2022 г. увеличился до 3,3 трлн руб. – 2,3% ВВП. Если учитывать средства, компенсированные государственным внебюджетным фондом в результате предоставления отсрочки по страховым взносам, то дефицит бюджета составил 1,8% ВВП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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