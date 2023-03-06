Дефицит бюджета России в январе – феврале составил 2,58 трлн рублей

6 февраля ведомство сообщило о дефиците бюджета в январе в 1,76 трлн руб., в то же время доходы оценивались в 1,4 трлн руб., что на 35% ниже объема поступления в январе 2022 г. Также там уточнили, что расходы бюджета выросли более чем на 3,1 трлн руб.