МВФ вдвое повысил прогноз роста экономики России в 2023 году

МВФ вдвое повысил прогноз роста экономики России в 2023 годуНачало года оказалось лучше ожиданий
В 2023 г. российский ВВП вырастет на 0,7%, это на 0,4 п. п. выше, чем ожидалось в январе, следует из апрельского прогноза Международного валютного фонда (МВФ). В следующем году на рост экономики России будут давить снижающиеся цены на энергоносители, поэтому по итогам 2024 г. российский ВВП вырастет только на 1,3%, это на 0,8 п. п. ниже январского прогноза организации.
«В 2022 г. одним из основных источников доходов для российской экономики был энергетический экспорт на фоне крайне высоких цен на энергоносители, эффект от этого сохранится, но будет меньше в 2023 и 2024 гг. Вместе с этим наблюдался большой фискальный импульс в 2022 г., и эффект от него сохранится в 2023 г.», – пояснил советник и директор Исследовательского департамента МВФ Пьер-Оливье Гуринша. Эксперт отметил, что на фоне текущего снижения цен на нефть потенциал роста российской экономики снижается.
В своем докладе за январь МВФ также существенно улучшал прогнозы по России. Если в октябре организация ожидала спада российского ВВП на 2,3% в 2023 г., то в начале года прогноз уже был повышен до роста на 0,3%. Также в январе был существенно повышен прогноз на 2024 г., он составил 2,1% после октябрьских ожиданий в 1,5%.
«В прошлом году экономика России сократилась на 2,1%, в связи с этим восстановление, ожидаемое в 2023 г., частично станет эффектом базы. Кроме того, мы наблюдали сильный фискальный стимул, связанный с расширением оборонной отрасли во второй половине 2022 г., и его последствия частично затронут текущий год. Тем не менее в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что потенциальный рост будет значительно ниже, чем до конфликта на Украине, – мы ожидаем, что он не будет превышать 0,8%», – сообщила одна из ведущих авторов апрельского прогноза Петра Коева Брукс.
В пятницу Росстат опубликовал вторую оценку ВВП России за прошлый год, подтвердив снижение экономики на 2,1%. По данным статведомства, в IV квартале 2022 г. спад ВВП составил 2,7% в годовом выражении после спада на 3,5% в третьем, на 4,5% – во втором и роста на 3% за январь – март. С исключением сезонного фактора последние два квартала 2022 г. наблюдался рост ВВП на уровне 0,5%.
Согласно последнему прогнозу Минэка (представлен в сентябре прошлого года), по итогам 2023 г. ВВП снизится на 0,8%, в 2024 г. ожидается рост российской экономики на 2,6%. При этом глава министерства Максим Решетников отмечал, что динамика ВВП в этом году будет положительной (выше 0,2%). Президент России Владимир Путин на совещании с правительством 11 апреля отметил, что рост российского ВВП в этом году «существенно прибавит в реальном выражении», пересмотр прогноза произошел на фоне позитивной статистики.
Согласно обновленному в феврале прогнозу, ЦБ оценил ВВП в 2023 г. в диапазоне от -1% до +1% (вместо спада на 1–4%, ожидавшегося в октябре).
Что обеспечит России рост
Повышение МВФ прогноза по России вполне обосновано текущей статистикой, считает экономист Александр Исаков. Оперативные данные показывали рост потребительской уверенности в первые месяцы года и опережающие индексы деловой активности PMI, опросы предприятий Банка России подтверждают продолжение роста, подчеркивает он.
Начало года для российской экономики сложилось лучше ожиданий, прежде всего с точки зрения внешнего спроса, указывает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Кроме того, данные за 2022 г. говорят, что восстановление экономики идет пусть относительно медленно, но довольно устойчиво.
Изменение прогноза МВФ, вероятно, связано с тем, что Росстат показывает два квартала подряд рост ВВП, тенденция может быть продолжена в следующие месяцы, отмечает экономист Виктор Тунев. Экспортные ограничения перестают влиять на динамику, а внутренний спрос может ускориться при отсутствии новых шоков, указывает эксперт. По словам Тунева, у компаний и физлиц имеются значительные избыточные сбережения, которые ждут своего использования.
Основой восстановления экономики в этом году будет потребительский спрос, считает Исаков. По словам экономиста, финансировать его будет рост зарплат выше инфляции (уже в марте он может превысить 8% год к году на фоне замедления инфляции) и увеличение потребительского кредитования. «Наша оценка роста – +0,5% год к году. Думаю, что она отличается от МВФ более консервативными предпосылками по добыче и экспорту нефти в этом году», – отмечает Исаков. По его словам, МВФ не вполне учитывает продление снижения добычи нефти на 0,5 Мб/д до конца года.
Главный драйвер для экономики в 2023 г. – ненефтегазовый сектор, подчеркивает Вайсберг: снижение курса рубля облегчило экспорт для угольщиков и металлургов. Перезапускаются автомобильные заводы, другие сложные производства, также сохраняется позитивный бюджетный импульс на фоне околонейтральной денежно-кредитной политики, отмечает аналитик. «Я также пересмотрел свои оценки в сторону повышения и жду ВВП или на уровне прошлого года, или на десятые процента выше», – говорит Вайсберг.
Основной риск для роста экономики сегодня – это глобальная рецессия, считает Исаков. Она может снизить цены на нефть и дестабилизировать российский валютный рынок и инфляцию. Кроме того, это создает дефицит рабочей силы на рынке труда – он уже сегодня приводит к снижению рентабельности ряда несырьевых секторов и потере конкурентоспособности против импорта, добавляет эксперт.
Главный вопрос следующего года – как продолжать рост после исчерпания эффекта восстановления экономики, считает Вайсберг. Исаков ждет роста ВВП на 1% в следующем году. По его мнению, потребление домохозяйств продолжит расти быстрее, чем экономика в целом, – на уровне 1,5%. При этом чистый экспорт продолжит сокращаться и вносить отрицательный вклад в ВВП на фоне стагнации добычи и экспорта нефти и газа, отмечает экономист.
Шаткий мир
Мировая экономика вырастет на 2,8% ВВП в 2023 г., следует из апрельского прогноза МВФ. В 2024 г. этот рост составит 3%. Ранее, в своем январском докладе, организация улучшила прогноз роста мировой экономики до 2,9% (после октябрьских 2,7%) по итогам 2023 г. Ожидалось, что рост мировой экономики в 2024 г. составит 3,1%. В МВФ отмечали, что прогнозы остаются ниже среднего за 2000–2019 гг. ежегодного показателя в 3,8%. Основным сдерживающим фактором роста тогда также называли рост ставок центробанков и военный конфликт на Украине.
Основными причинами для понижения прогнозов в 2023 г. эксперты МВФ называют продолжающееся ужесточение ДКП центробанков на фоне сохранения инфляции, связанные с этим риски новых шоков в глобальном финансовом секторе, а также напряженность на рынках труда в развитых странах.
Ожидается, что в странах с развитой экономикой произойдет особенно заметное замедление темпов роста – с 2,7% в 2022 г. до 1,3% в 2023 г. В вероятном альтернативном сценарии с сохранением напряженности финансового сектора глобальный экономический рост снизится примерно до 2,5% в 2023 г., а рост экономики развитых стран упадет ниже 1%.