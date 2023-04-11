МВФ вдвое повысил прогноз роста экономики России в 2023 году

«В прошлом году экономика России сократилась на 2,1%, в связи с этим восстановление, ожидаемое в 2023 г., частично станет эффектом базы. Кроме того, мы наблюдали сильный фискальный стимул, связанный с расширением оборонной отрасли во второй половине 2022 г., и его последствия частично затронут текущий год. Тем не менее в среднесрочной перспективе мы ожидаем, что потенциальный рост будет значительно ниже, чем до конфликта на Украине, – мы ожидаем, что он не будет превышать 0,8%», – сообщила одна из ведущих авторов апрельского прогноза Петра Коева Брукс.