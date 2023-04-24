Силуанов рассказал о возможном влиянии кризиса в США на российскую экономику

Силуанов рассказал о возможном влиянии кризиса в США на российскую экономикуВ случае возникновения проблем на глобальном рынке России придется перенастраивать экспорт
Возникновение экономического или финансового кризиса в США повлияет в том числе на Россию из-за снижения мирового спроса на экспорт российских товаров, сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне общества «Знание».
«Будут ли влиять на нас кризисы? Вы сказали, в США. Конечно будут, потому что эти кризисы в той или иной стране повлияют в целом на мировую экономику. Мы – часть мировой экономики, и, соответственно, спрос на нашу продукцию, на наши услуги будет сокращаться. На нас это повлияет», – отметил Силуанов. В этом случае России придется перенаправлять экспорт на другие рынки или производить такую продукцию, которая будет востребована в условиях того или иного кризиса, чтобы она была конкурентоспособна, добавил министр. «Если бы я сказал, что нам все равно, я был бы слишком оптимистичным и был бы не прав», – подчеркнул Силуанов.
По словам Силуанова, Россия «вросла» в мировую торговлю – страны нуждаются в российской продукции, и не только энергетической. Россия производит и поставляет на экспорт в том числе удобрения и товары сельского хозяйства, а также высокотехнологичную продукцию – например, двигатели для космических аппаратов, указал министр.
«Мы всегда руководствовались одной простой целью, независимо от того, какие будут кризисы: цены на нефть упадут, экономика [сократится], банки повалятся – американские или еще какие. Нам всегда нужно обеспечивать те планы, которые мы себе предусмотрели в бюджете, и финансировать то, что предусмотрено», – отметил Силуанов. В первую очередь это социальные расходы, технологическое развитие и инфраструктура, отметил министр. «На все это должно хватить денег независимо от того, какие санкции или ограничения, или кризисы происходят в мире», – подчеркнул он.
Проблемы в финансовой системе США сильнее всего ударят по региональным банкам – это может привести к крупному кредитному кризису в американской экономике, что, в свою очередь, серьезно увеличивает риски рецессии, сообщил в комментариях телеканалу Fox Business профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини (известен тем, что предсказал начало и развитие мирового финансового кризиса 2008 г.). По его словам, региональные американские банки сейчас испытывают серьезные риски стабильности из-за низкого уровня страхования депозитов, что может ухудшить ситуацию.
Дискуссия о возможном наступлении рецессии в США возобновилась в экспертных кругах после банкротства сразу трех крупных банков в марте – Silvergate, Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB). Последний занимал 16-е место по активам, а его крах стал крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 г. Главный инвестиционный стратег Bank of America (BofA) Майкл Хартнетт описал 12 основных признаков скорейшего спада в американской экономике. Среди них – негативные тенденции американского рынка труда, снижение индексов производственной активности и ухудшение условий на глобальном финансовом рынке.
Смена мирового порядка
В своем выступлении Силуанов отметил, что сегодня «мы находимся в первой острой фазе изменения мирового экономического порядка». По его словам, страны с развивающейся экономикой теснят страны с так называемой развитой экономикой. Силуанов отметил, что в истории такие примеры были и 500 лет назад – «одна сильная сверхдержава уходила, на ее место приходила другая». При этом глобальные изменения никогда не происходят безболезненно, добавил он. «Мы видим, что недружественные страны пытаются через санкции, торговые ограничения устранить своих конкурентов. Конечно, ограничения сказываются на России», – указал министр.
Задача финансистов – сделать так, чтобы влияние было минимальным, добавил Силуанов. Для этого есть три компонента финансовой устойчивости.
Первый – это работающие институты ответственной макроэкономической политики, среди которых бюджетные правила, плавающий курс, таргетирование инфляции. Бюджет не должен генерировать нестабильность финансовой системы, подчеркнул Силуанов. Второй – развитая финансовая инфраструктура, в том числе развитие аналога SWIFT и создание своей платежной системы. Третий компонент – технологический суверенитет, то есть локализация в таких отраслях, как микроэлектроника, авиастроение, производство станков и оборудования. «Мы этому должного внимания не уделяли, рассчитывали, что глобальная экономика будет развиваться и дальше», – добавил он.