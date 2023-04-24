Силуанов рассказал о возможном влиянии кризиса в США на российскую экономику

«Будут ли влиять на нас кризисы? Вы сказали, в США. Конечно будут, потому что эти кризисы в той или иной стране повлияют в целом на мировую экономику. Мы – часть мировой экономики, и, соответственно, спрос на нашу продукцию, на наши услуги будет сокращаться. На нас это повлияет», – отметил Силуанов. В этом случае России придется перенаправлять экспорт на другие рынки или производить такую продукцию, которая будет востребована в условиях того или иного кризиса, чтобы она была конкурентоспособна, добавил министр. «Если бы я сказал, что нам все равно, я был бы слишком оптимистичным и был бы не прав», – подчеркнул Силуанов.