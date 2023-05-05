Власти обсудят с бизнесом режим раскрытия корпоративной информации

Власти и бизнес начали обсуждать продление периода неразглашения корпоративной отчетности, рассказали «Ведомостям» два близких к крупнейшим публичным компаниям источника, а также собеседник, близкий к кабинету министров. Льготный режим, позволивший эмитентам временно снизить прозрачность, был введен весной в составе пакета мер по защите бизнеса от санкций, его срок истекает 1 июля. С точки зрения обмена данными с контрольными ведомствами никаких изменений не произошло.