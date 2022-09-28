Отчетность банков в урезанном виде вернется в 2023 году

ЦБ работает над тем, что именно будет раскрываться. Это может быть баланс, отчет о прибылях, движении капитала и денежных средств. Но более консервативно, считает Данилов, надо подходить к информации, касающейся рисков санкций в отношении банка или его клиентов. Поэтому из сокращенной отчетности стоит исключать «какие-то примечания к МСФО», а также сведения о рисках, географическом и валютном разрезах, составе акционеров и структуре банковской группы.