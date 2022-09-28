Газета
Финансы

Отчетность банков в урезанном виде вернется в 2023 году

Они смогут публиковать баланс, но скрывать акционеров и структуру группы
Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России готов вернуться к публикации обязательной отчетности банков с 2023 г., но в сокращенном виде, рассказал глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов на форуме Национальной финансовой ассоциации (НФА) «Казначейство-2022».

ЦБ работает над тем, что именно будет раскрываться. Это может быть баланс, отчет о прибылях, движении капитала и денежных средств. Но более консервативно, считает Данилов, надо подходить к информации, касающейся рисков санкций в отношении банка или его клиентов. Поэтому из сокращенной отчетности стоит исключать «какие-то примечания к МСФО», а также сведения о рисках, географическом и валютном разрезах, составе акционеров и структуре банковской группы.

В апреле 2022 г. Банк России предписал не публиковать отчетность с информацией о рисках и капитале в период до 1 октября. В сентябре действие меры продлили до 1 января 2023 г. Кредитные организации получили право не публиковать регулярные формы по РСБУ на своих сайтах и на сайте регулятора, а также отказаться от публикации отчетности по МСФО. 

Ранее по теме: Банк России описал приоритеты развития финрынка в условиях санкций

Банк России выступает за прозрачность и доступность информации, необходимой участникам рынка для принятия решений, говорится в последнем докладе о проекте развития финрынка. ЦБ намерен ослаблять ограничения по раскрытию финансовыми организациями своей отчетности в два этапа: на первом этапе им дадут право публиковать свои результаты при соблюдении требований к их раскрытию, на втором – сделает это обязанностью. 

Особого внимания требует раскрытие информации по МСФО, считает ЦБ: информация о бенефициарах, собственниках, контролирующих лицах финорганизаций и структуре холдингов наиболее подвержена санкционным рискам, и поэтому в обозримом будущем ее раскрытие не рассматривается.

В начале сентября Ассоциация банков России (АБР) предложила ЦБ создать закрытую интернет–платформу для публикации отчетности, доступ к которому будут иметь только поднадзорные регулятору компании. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал предоставить доступ к финансовым данным кредитно–рейтинговым агентствам, аккредитованным в реестре ЦБ. 

Инициативу поддерживали в Банке России. «Мы как минимум полагаем, что раскрытие финансовой информации, финансовой отчетности, пусть и в примерном виде, – то, к чему нужно стремиться с точки зрения контрсанкционной идеологии», – говорил директор департамента стратегического развития финрынка ЦБ Михаил Ковригин в сентябре.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных