Отчетность банков в урезанном виде вернется в 2023 году

Отчетность банков в урезанном виде вернется в 2023 годуОни смогут публиковать баланс, но скрывать акционеров и структуру группы
Банк России готов вернуться к публикации обязательной отчетности банков с 2023 г., но в сокращенном виде, рассказал глава департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов на форуме Национальной финансовой ассоциации (НФА) «Казначейство-2022».
ЦБ работает над тем, что именно будет раскрываться. Это может быть баланс, отчет о прибылях, движении капитала и денежных средств. Но более консервативно, считает Данилов, надо подходить к информации, касающейся рисков санкций в отношении банка или его клиентов. Поэтому из сокращенной отчетности стоит исключать «какие-то примечания к МСФО», а также сведения о рисках, географическом и валютном разрезах, составе акционеров и структуре банковской группы.
В апреле 2022 г. Банк России предписал не публиковать отчетность с информацией о рисках и капитале в период до 1 октября. В сентябре действие меры продлили до 1 января 2023 г. Кредитные организации получили право не публиковать регулярные формы по РСБУ на своих сайтах и на сайте регулятора, а также отказаться от публикации отчетности по МСФО.
Банк России выступает за прозрачность и доступность информации, необходимой участникам рынка для принятия решений, говорится в последнем докладе о проекте развития финрынка. ЦБ намерен ослаблять ограничения по раскрытию финансовыми организациями своей отчетности в два этапа: на первом этапе им дадут право публиковать свои результаты при соблюдении требований к их раскрытию, на втором – сделает это обязанностью.
Особого внимания требует раскрытие информации по МСФО, считает ЦБ: информация о бенефициарах, собственниках, контролирующих лицах финорганизаций и структуре холдингов наиболее подвержена санкционным рискам, и поэтому в обозримом будущем ее раскрытие не рассматривается.
В начале сентября Ассоциация банков России (АБР) предложила ЦБ создать закрытую интернет–платформу для публикации отчетности, доступ к которому будут иметь только поднадзорные регулятору компании. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал предоставить доступ к финансовым данным кредитно–рейтинговым агентствам, аккредитованным в реестре ЦБ.
Инициативу поддерживали в Банке России. «Мы как минимум полагаем, что раскрытие финансовой информации, финансовой отчетности, пусть и в примерном виде, – то, к чему нужно стремиться с точки зрения контрсанкционной идеологии», – говорил директор департамента стратегического развития финрынка ЦБ Михаил Ковригин в сентябре.