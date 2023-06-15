Медианная заработная плата в 2022 году выросла на 14,3%

«Равный рост медианной и средней заработной платы говорит о том, что неравество в оплате труда скорее всего заметно не снизилось в 2022 г. Вероятно, это было связано с тем, что конкуренция за сотрудников начала расти лишь в IV квартале 2022 г. Снижение безработицы до текущих уровней (3,3%. – «Ведомости») обычно связано со снижением неравенства в оплате труда — разница в оплате сотрудников с меньшим опытом и набором навыков обычно начинает расти догоняющими темпами», — добавил он.