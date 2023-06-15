Медианная заработная плата в 2022 году выросла на 14,3%Средняя номинальная зарплата увеличилась на 14,1%
В 2022 г. медианная заработная плата, рассчитанная на основе данных Соцфонда, составила 40 368 руб., сообщил представитель Росстата. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 14,3%. Кроме того, на 14,1% до 65 338 руб. увеличилась средняя номинальная оплата труда.
Медианная заработная плата характеризует размер фактической среднемесячной оплаты труда, расположенной точно посередине ранжированных выплат.
«Проще говоря, медианная заработная плата на основе данных Соцфонда, рассчитанная в компании или в организации, где работает 201 человек, соответствует сумме, которую получил 101-й работник в случае, если все выплаты всем работникам проранжировать и выстроить по увеличению или уменьшению полученных денег», — пояснили в Росстате.
Фактически показатель разделяет на равные доли число тех, кто получает заработную плату выше заданной им планки, и тех, чей труд оплачивает ниже нее. Если брать за основу пример Росстата, то 100 сотрудников (50%) зарабатывают больше 101-го, а еще 100 работников (50%) — меньше.
«В свою очередь медианная заработная плата, рассчитанная на основе данных Соцфонда, с 2021 г. является базой для утверждения правительством минимального размера оплаты труда (МРОТ)», — добавили в статведомстве.
С 1 января 2023 г. МРОТ составляет 16 242 руб. В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил с начала 2024 г. проиндексировать минимальный размер оплаты труда на дополнительные 10% до 19 242 руб.
В конце мая министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что к 2030 г. МРОТ на 30% превысит прожиточный минимум, который сейчас составляет 14 375 руб.
В 2023-2024 гг. прямой связи между МРОТом и медианной зарплатой нет, сообщила автор Telegram-канала «Твердые цифры» экономист Елена Ахмедова. Согласно закону «О минимальном размере оплаты труда» от 19.12.2022 действие нормы, которая ставила их в зависимость, приостановлено на два года.
«Темпы роста МРОТа [в этом и следующем году] привязаны к темпам роста величины прожиточного минимума. А его, в свою очередь, на 2023-2024 гг. от медианных доходов тоже отвязали – теперь он устанавливается напрямую в законе о федеральном бюджете», — пояснила эксперт.
Таким образом, МРОТ скорее будет зависеть от темпов инфляции, считает Ахмедова. Главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков в свою очередь считает, что индексация будет зависть от доходов бюджета.
«Равный рост медианной и средней заработной платы говорит о том, что неравество в оплате труда скорее всего заметно не снизилось в 2022 г. Вероятно, это было связано с тем, что конкуренция за сотрудников начала расти лишь в IV квартале 2022 г. Снижение безработицы до текущих уровней (3,3%. – «Ведомости») обычно связано со снижением неравенства в оплате труда — разница в оплате сотрудников с меньшим опытом и набором навыков обычно начинает расти догоняющими темпами», — добавил он.
Ранее «Ведомости» писали, что почти половина (47,2%) российских семей заявили, что не готовы к неожиданным тратам – например, расходам на срочное лечение или незапланированный ремонт. Это следует из результатов комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного Росстатом в 2022 г. По сравнению с 2020 г. (исследование проводится раз в два года) показатель незначительно уменьшился – тогда непредвиденные траты были не по карману 51,1% домохозяйств.