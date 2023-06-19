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Минэк предсказал рост налогов в «геометрической прогрессии» от резидентов САРов

В прошлом году компании из «российских офшоров» обеспечили приток почти 5 млрд рублей
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости

Активный переезд компаний в российские офшоры – специальные административные районы (САР) на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке – обеспечит рост налоговых поступлений от них «в геометрической прогрессии». Основным источником станут налоги на дивиденды международных холдингов, которые сменили корпоративную прописку из-за санкций. Такой прогноз в разговоре с «Ведомостями» на ПМЭФе высказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов в кулуарах форума.

У механизма САРов есть две концептуальные идеи, напомнил Торосов: создание института с уникальным для России корпоративным и налоговым правом с рядом преференций, а также конкуренция с другими офшорными иностранными юрисдикциями. При этом Минэк не видит рисков создания серой зоны в специальных районах, которая может использоваться компаниями для ухода от налогов, – инструмент, напротив, создает потенциал для увеличения доходов регионального и федерального бюджетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных