Минэк предсказал рост налогов в «геометрической прогрессии» от резидентов САРов

У механизма САРов есть две концептуальные идеи, напомнил Торосов: создание института с уникальным для России корпоративным и налоговым правом с рядом преференций, а также конкуренция с другими офшорными иностранными юрисдикциями. При этом Минэк не видит рисков создания серой зоны в специальных районах, которая может использоваться компаниями для ухода от налогов, – инструмент, напротив, создает потенциал для увеличения доходов регионального и федерального бюджетов.