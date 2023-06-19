Минэк предсказал рост налогов в «геометрической прогрессии» от резидентов САРов

Минэк предсказал рост налогов в «геометрической прогрессии» от резидентов САРовВ прошлом году компании из «российских офшоров» обеспечили приток почти 5 млрд рублей
Активный переезд компаний в российские офшоры – специальные административные районы (САР) на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке – обеспечит рост налоговых поступлений от них «в геометрической прогрессии». Основным источником станут налоги на дивиденды международных холдингов, которые сменили корпоративную прописку из-за санкций. Такой прогноз в разговоре с «Ведомостями» на ПМЭФе высказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов в кулуарах форума.
У механизма САРов есть две концептуальные идеи, напомнил Торосов: создание института с уникальным для России корпоративным и налоговым правом с рядом преференций, а также конкуренция с другими офшорными иностранными юрисдикциями. При этом Минэк не видит рисков создания серой зоны в специальных районах, которая может использоваться компаниями для ухода от налогов, – инструмент, напротив, создает потенциал для увеличения доходов регионального и федерального бюджетов.