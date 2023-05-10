В Госдуме раскритиковали законопроект о смене юрисдикции компаний

Перенос штаб-квартир компаний необходим в том виде, как это предлагается в законопроекте, чтобы сохранить возможность использования привычных им инструментов иностранных бирж (например, многоголосых акций), подчеркнул Гаврилов. «Мы создаем универсальный механизм, чтобы можно было осуществить переезд наших компаний, которые формируют выручку в России, хоть из Нидерландов, с Мальты, Кипра, из Люксембурга», – отметил он.