VK ведет переговоры с правительством Калининградской области о регистрации в САРе

VK ведет переговоры о перерегистрации (редомициляции) с Британских Виргинских островов (БВО) в специальный административный регион (САР) Калининградской области (остров Октябрьский) с региональными властями, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сторонам переговоров. Еще один источник, близкий к компании, подтверждает интерес к этому региону.