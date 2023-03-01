VK ведет переговоры с правительством Калининградской области о регистрации в САРе

VK ведет переговоры с правительством Калининградской области о регистрации в САРеХолдинг может переехать с Британских Виргинских островов на остров Октябрьский
VK ведет переговоры о перерегистрации (редомициляции) с Британских Виргинских островов (БВО) в специальный административный регион (САР) Калининградской области (остров Октябрьский) с региональными властями, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сторонам переговоров. Еще один источник, близкий к компании, подтверждает интерес к этому региону.
Представитель VK отказался от комментариев. «Ведомости» направили запрос в правительство Калининградской области.
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