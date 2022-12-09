Минэк отметил трехкратный рост переездов компаний в САРы за последние два года

«Мы рады, что этот институт у нас есть. Он нам помог, именно потому мы им занимаемся с 2018 г. Если бы им аврально занимались сейчас, такого эффекта мы бы не достигли. Вся платформа была готова — налоговые нужные решения и корпоративное законодательство были приняты, и последний год мы занимаемся донастройкой и только расширяем на новые институты, которые появляются», – отметил Торосов.