Минэк отметил трехкратный рост переездов компаний в САРы за последние два года

Минэк отметил трехкратный рост переездов компаний в САРы за последние два годаВ 2022 году в «русские офшоры» редомицилировались 68 новых компаний
Сейчас в специальных административных районах (САР) на острове Октябрьский в Калининграде и острове Русский во Владивостоке зарегистрировано 125 компаний, из них 95 переехали в российскую юрисдикцию в 2021-2022 гг. Об этом рассказал первый замминистра экономического развития Илья Торосов, выступая на конференции «Ведомостей» «Налоговые итоги года».
«Если за предыдущий год редомицилировались (сменили корпоративную прописку. – “Ведомости”) 27 участников, то за этот год — новых 68 компаний. Сейчас в САРах [зарегистрировано] 125 компаний: на острове Октябрьский — 109 и один фонд, на острове Русский — 15 международных компаний», – сообщил Торосов. По его словам, Минэк ожидает, что до конца года в САРах будет 130 резидентов.
САРы позволяют изменить корпоративную прописку – осуществить полную миграцию иностранных компаний в Россию и получить налоговые льготы. Сейчас крупнейшие резиденты САРов – это в основном дочерние или холдинговые структуры таких международных групп, как En+, UC Rusal, «Уралхим», ПИК, агрокомплекс «Содружество», фонд «Яндекса», Газпромбанк, Совкомбанк, «Лента». На острове Русский «прописаны» банк «Восточный», две структуры СУЭК и «дочка» «Роснефти», «Интеррос капитал» миллиардера Владимира Потанина, контролирующий 31,5% акций «Норникеля».
«Мы рады, что этот институт у нас есть. Он нам помог, именно потому мы им занимаемся с 2018 г. Если бы им аврально занимались сейчас, такого эффекта мы бы не достигли. Вся платформа была готова — налоговые нужные решения и корпоративное законодательство были приняты, и последний год мы занимаемся донастройкой и только расширяем на новые институты, которые появляются», – отметил Торосов.
Главная цель САРов — применять лучшие мировые практики по корпоративному законодательству, отметил первый замминистра: бизнес может сохранить на территории САР все условия, которые действовали в иностранной юрисдикции. В этом году Минэк упростил редомициляцию для бизнеса в части подготовки документов, также появился институт наследственных и прижизненных фондов бизнесменов, указал он. Кроме того, налоговые и законодательные преференции продлены еще на 10 лет – до 2039 г.
По словам Торосова, самая главная задача изменений этого года – в том, что бизнес может переехать, просто приняв решение об этом. Важное условие – иметь право переехать, так как из некоторых юрисдикций переезд напрямую в Россию невозможен (например, из Нидерландов), поэтому создана транзитная редомициляция (через третьи страны), указал Торосов.
При этом это недешевое решение, отметил он: необходимо «закрыть там все обязательства, здесь открыть, переехать, договориться с акционером, где-то нужно делистинг провести, где-то перевести акции в российский депозитарий». До санкций этот процесс занимал до года, после принятия решения об упрощенном переезде срок сократился, отметил первый замминистра.
Поправки в Налоговый кодекс, улучшающие режим САРов, внесли в Госдуму 10 марта этого года – почти сразу после введения санкций против России.
Они открыли доступ к режиму для более «молодых» компаний, созданных до 1 марта 2022 г. Изначально возможность редомициляции предусматривалась только для организаций, которые фактически созданы до 2017 г.
Бизнесменам также разрешили перевести в САРы личные фонды – прижизненные и посмертные.
Основные стимулы САРов – снижение налога на прибыль до 5% по полученным и до 10% – по выплаченным МХК доходам (дивидендам, процентам и роялти). Пониженные ставки будут действовать до 2036 г. Чтобы получить льготы, нужно вложить 300 млн руб. в строительство социальной, транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры в регионе САРа в течение трех лет. Компания должна нанять от 15 сотрудников и снять офис от 50 кв. м – соблюсти требование substance (англ. «содержание», «суть»).
Кроме того, от налога на прибыль освобождены доходы от участия в проектах по геологоразведке, добыче полезных ископаемых и т. п. в рамках соглашений о разделе продукции и аналогичных договоров с иностранными государствами. От налогов также освободят положительные «бумажные» курсовые разницы, что особенно важно в контексте скачков валют. Государство гарантирует неизменность условий по налогу на прибыль, налогу на имущество и транспортному налогу (стабилизационная оговорка). Переехавшие из-за рубежа компании смогут пользоваться привычным иностранным корпоративным правом еще на 10 лет – до 1 января 2039 г.