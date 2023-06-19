Как будет работать представленная Путиным новая модель развития России

Как будет работать представленная Путиным новая модель развития РоссииПрезидент на ПМЭФ-2023 рассказал о переходе к экономике предложения, высоким зарплатам и технологиям
Экономика предложения, высоких зарплат и технологий – так президент Владимир Путин видит новую модель развития страны, подробное описание которой он представил на ПМЭФ-2023. Эксперты увидели в его речи реминисценции нетрадиционных экономических теорий, а также обратили внимание на то, что без стабильной валюты создать экономику предложения не удастся
Президент РФ Владимир Путин в почти полуторачасовой речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 г. представил новую концепцию развития страны с суверенной экономикой. В своих выступлениях на ПМЭФе Путин традиционно говорит о достижениях и изменениях экономической политики, но в этот раз президент не столько расставил акценты и выделил приоритеты, сколько подвел под анонсированную модель теоретико-методологический базис. Путин ответил на фундаментальный вопрос: как и каким образом будет строиться новая российская экономика – экономика предложения. «Ведомости» вместе с экспертами проанализировали программу президента.
Спрос, предложение, инфляция
«Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития – о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос. Такая экономика – ее часто называют экономикой предложения – предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом, но возможности для этого – научные возможности, творческий потенциал – у нас, конечно, имеются» – так описал Путин контуры новой модели развития.