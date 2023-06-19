Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Как будет работать представленная Путиным новая модель развития России

Президент на ПМЭФ-2023 рассказал о переходе к экономике предложения, высоким зарплатам и технологиям
Дмитрий Гринкевич Антон Козлов
На пленарном заседании ПМЭФа Владимир Путин раскрыл свой план развития суверенной экономики / Алексей Даничев / Фотохост агентство РИА Новости

Экономика предложения, высоких зарплат и технологий – так президент Владимир Путин видит новую модель развития страны, подробное описание которой он представил на ПМЭФ-2023. Эксперты увидели в его речи реминисценции нетрадиционных экономических теорий, а также обратили внимание на то, что без стабильной валюты создать экономику предложения не удастся

Президент РФ Владимир Путин в почти полуторачасовой речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2023 г. представил новую концепцию развития страны с суверенной экономикой. В своих выступлениях на ПМЭФе Путин традиционно говорит о достижениях и изменениях экономической политики, но в этот раз президент не столько расставил акценты и выделил приоритеты, сколько подвел под анонсированную модель теоретико-методологический базис. Путин ответил на фундаментальный вопрос: как и каким образом будет строиться новая российская экономика – экономика предложения. «Ведомости» вместе с экспертами проанализировали программу президента.

Спрос, предложение, инфляция

«Речь идет о переходе на качественно новый уровень развития – о суверенной экономике, которая не только реагирует на рыночную конъюнктуру и учитывает спрос, а сама формирует этот спрос. Такая экономика – ее часто называют экономикой предложения – предполагает масштабное наращивание производительных сил и сферы услуг, повсеместное укрепление инфраструктурной сети, освоение передовых технологий, создание новых современных индустриальных мощностей и целых отраслей, в том числе по тем направлениям, где мы пока не проявили себя должным образом, но возможности для этого – научные возможности, творческий потенциал – у нас, конечно, имеются» – так описал Путин контуры новой модели развития.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных