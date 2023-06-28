Дорожным строителям хотят установить порог по импортной технике

Минтранс предложил установить с 2025 г. отсекающее требование, которое не допустит дорожно-строительные компании к госзакупкам, если в их собственности будет находиться менее 30% техники российского производства. Предполагается, что эта доля будет расти по несколько процентных пунктов ежегодно и к 2030 г. достигнет 60%. Такую меру министерство рассматривает в качестве стимула к импортозамещению, она содержится в проекте постановления правительства № 2571 («О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Документ есть у «Ведомостей», он был направлен на рассмотрение в Минпромторг, Минстрой, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), госкомпанию «Автодор», Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), «Ростех», а также в профильные ассоциации.