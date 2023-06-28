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Дорожным строителям хотят установить порог по импортной технике

С 2025 года в госконкурсах не смогут участвовать компании с долей отечественного оборудования ниже 30%
Анастасия Бойко Арина Литова Денис Ильюшенков
На данный момент доля иностранных машин в действующих парках некоторых подрядчиков достигает 90% и выше. После введения санкций происходит постепенное замещение поставок новой техники из недружественных стран продукцией из Китая и России / Евгений Разумный / Ведомости

Минтранс предложил установить с 2025 г. отсекающее требование, которое не допустит дорожно-строительные компании к госзакупкам, если в их собственности будет находиться менее 30% техники российского производства. Предполагается, что эта доля будет расти по несколько процентных пунктов ежегодно и к 2030 г. достигнет 60%. Такую меру министерство рассматривает в качестве стимула к импортозамещению, она содержится в проекте постановления правительства № 2571 («О требованиях к участникам закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Документ есть у «Ведомостей», он был направлен на рассмотрение в Минпромторг, Минстрой, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), госкомпанию «Автодор», Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), «Ростех», а также в профильные ассоциации.

Проект постановления находится на этапе предварительной разработки и еще не проходил официальное рассмотрение, пояснил источник, знакомый с ходом обсуждения документа. По его словам, он готовился в рамках межведомственной рабочей группы по вопросам приоритетов импортозамещения в сфере закупок дорожно-строительной и коммунальной техники (в нее в том числе входят Минтранс, Минстрой, Минпромторг, Росавтодор).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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