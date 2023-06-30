Эксперты ЦМАКП назвали четыре неочевидные причины низкой инфляции

По данным Росстата, в апреле 2023 г. было достигнуто минимальное за три года значение по инфляции – 2,3% в годовом выражении. Это происходило на фоне низкой базы прошлого года, когда цены росли двузначными темпами на фоне резкого ослабления рубля. При этом в мае 2023 г. индекс потребительских цен ускорился до 2,51%. На неделе с 20 по 26 июня она вновь ускорилась, достигнув 3,21% после 2,96% и 2,87% в прошлые две недели.