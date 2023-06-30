Эксперты ЦМАКП назвали четыре неочевидные причины низкой инфляции

Эксперты ЦМАКП назвали четыре неочевидные причины низкой инфляцииСреди них прекращение «переплаты за бренд» и вхождение в рублевое пространство новых регионов
Для замедления инфляции в России с середины прошлого года и ее снижения до рекордно низких значений весной этого года помимо укрепления рубля и статистического эффекта базы были дополнительные причины, пишут эксперты (Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования) ЦМАКП в аналитическом обзоре «Инфляция: то много, то мало…».
По данным Росстата, в апреле 2023 г. было достигнуто минимальное за три года значение по инфляции – 2,3% в годовом выражении. Это происходило на фоне низкой базы прошлого года, когда цены росли двузначными темпами на фоне резкого ослабления рубля. При этом в мае 2023 г. индекс потребительских цен ускорился до 2,51%. На неделе с 20 по 26 июня она вновь ускорилась, достигнув 3,21% после 2,96% и 2,87% в прошлые две недели.
«На поверхности, конечно, лежит фактор обменного курса, резко укрепившегося в середине прошлого года из-за компенсации «перелета» курса на пике кризиса (своих максимумов доллар и евро достигли в марте, когда стоили на Мосбирже 121,5 и 132,4 руб. соответственно – «Ведомости»), притока рентных доходов в условиях скачка мировых цен и шокового сжатия импорта», – отмечают эксперты. При этом уже с конца лета курс начал заметно ослабевать, а рекорд по дезинфляции был поставлен в первом полугодии уже этого года, напоминают экономисты.
На резкое снижение инфляции могли также повлиять четыре неочевидных фактора, отмечают эксперты. Во-первых, это общая ситуация дефицита спроса в российской экономике, связанного с санкционным шоком.
Во-вторых, сказалось возникновение избытка предложения (главным образом, сырьевых) ресурсов на внутреннем рынке в результате экспортных ограничений. На временное снижение цен производителей промышленных товаров (цены для бизнеса, которые затем влияют на индекс потребительских цен – «Ведомости») повлияли также «энергичные действия правительства по преодолению опасного для российской экономики формирования внутренних цен по принципу «экспортного паритета». Это в том числе такие механизмы как ценовые демпферы, многосторонние соглашения по сдерживанию цен.
Третьим фактором, по мнению экспертов, стал уход с российского внутреннего рынка ряда глобальных брендов и в результате замена их сходными по потребительским свойствам, но небрендированными товарами. Это привело к прекращению «переплаты за бренд».
Четвертой причиной стало расширение спроса на деньги, в силу вхождения в российскую экономику и рублевое пространство новых регионов России. Это позволило абсорбировать довольно заметное расширение денежного предложения, отмечают эксперты.
Пиковые значения в прошлом году
Скачок инфляции в начале кризиса – в марте-мае 2022 г. был связан не только с ослаблением рубля, но и с действием структурного и психологического факторов, отмечают экономисты. В апреле рост цен достиг пиковых 17,8% в годовом выражении. Причем, по их словам, вклад «других факторов» был не менее значительным.
«Население (как и в пандемию) покупало «кризисный набор» продовольствия и непродовольственных товаров (крупы, рис, сахар, соль, чай, ряд видов лекарств, средства гигиены, спички и др.)», – поясняют эксперты. Бизнес, в свою очередь, «закладывал в цену» не только уже состоявшееся повышение курса, но и ожидания, связанные и с самим курсом, а также с потерями из-за ожидаемого прерывания логистики.
Кроме того, из-за недоверия к устойчивости банков, резко, «кризисно», возросла доля высоколиквидного компонента в составе широкой денежной массы (совокупность наличных денег в обращении). Это повышает инфляционный эффект от прироста денежной массы, отмечается в докладе.
Прогнозы на этот год
Действие дезинфляционныих эффектов постепенно исчерпывается, а проинфляционных – усиливает свое действие, поэтому во второй половине года инфляция будет ускоряться, отмечают эксперты. По оценке ЦМАКП, она достигнет 4,7-5,1% к концу года.
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, инфляция по итогам года составит 5,3%, а в 2024 г. вернется к таргету в 4%.
По прогнозу ЦБ, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. Инфляция превысит целевой уровень в 4% в III квартале, сообщил 30 июня директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
По оценке президента России Владимира Путина, инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны.