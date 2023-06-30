ЦБ ожидает превышения инфляцией отметки в 4% в III квартале
Инфляция превысит целевой уровень в 4% в III квартале, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов журналистам.
«Ответ короткий: это произойдет уже в III квартале», – ответил он на вопрос, когда инфляция превысит целевой уровень (цитата по «Интерфаксу»).
Вчера, 29 июня, Росстат и Минэк опубликовали данные по инфляции в России, из которых следует, что в годовом выражении рост цен ускорился до 3,21% после 2,96% и 2,87% в прошлые две недели. В недельном выражении рост цен также ускорился – до 0,16% после 0,02% неделей ранее. С начала года цены выросли на 2,77%.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но «ястребиный» сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. 28 июня зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ставки.
По прогнозу ЦБ, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель регулятора по инфляции – 4%. По оценке президента РФ Владимира Путина, инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны.