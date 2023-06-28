Годовая инфляция в России ускорилась до 3,21%

По прогнозу ЦБ, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель регулятора по инфляции – 4%. По оценке президента РФ Владимира Путина, инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны.