Годовая инфляция в России ускорилась до 3,21%
Годовая инфляция в России на неделе с 20 по 26 июня вновь ускорилась, достигнув 3,21% после 2,96% и 2,87% в прошлые две недели. В недельном выражении рост цен также ускорился – до 0,16% после 0,02% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития.
С начала июня рост цен составил 0,38%, а с начала года – 2,77%, отмечает Росстат.
В сегменте продовольственных товаров цены повысились на 0,16% после продолжавшегося два месяца снижения. На это повлияло удорожание плодоовощной продукции на 0,31%. Морковь подорожала на 4,2%, картофель – на 4,1%, а свекла – на 1,5%. При этом лук подешевел на 3,9%, а помидоры – на 2,4%.
Непродовольственные товары в среднем прибавили в цене 0,19% после роста на 0,03% на предыдущей неделе. Сказалось сезонное удорожание стройматериалов (+0,84%) и электробытовых приборов (+0,47%), отмечает Минэк. На 0,18% увеличились цены на туристические, бытовые и регулируемые услуги, на предшествовавшей неделе рост был 0,03%. Авиабилеты на внутренние рейсы стали дороже на 1,4%, а размещение в отелях – на 0,4-0,7%.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. При этом сегодня, 28 июня, зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ставки.
По прогнозу ЦБ, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель регулятора по инфляции – 4%. По оценке президента РФ Владимира Путина, инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны.