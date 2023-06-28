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Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась до 3,21%

Ведомости

Годовая инфляция в России на неделе с 20 по 26 июня вновь ускорилась, достигнув 3,21% после 2,96% и 2,87% в прошлые две недели. В недельном выражении рост цен также ускорился – до 0,16% после 0,02% неделей ранее, сообщило Минэкономразвития.

С начала июня рост цен составил 0,38%, а с начала года – 2,77%, отмечает Росстат.

В сегменте продовольственных товаров цены повысились на 0,16% после продолжавшегося два месяца снижения. На это повлияло удорожание плодоовощной продукции на 0,31%. Морковь подорожала на 4,2%, картофель – на 4,1%, а свекла – на 1,5%. При этом лук подешевел на 3,9%, а помидоры – на 2,4%.

Непродовольственные товары в среднем прибавили в цене 0,19% после роста на 0,03% на предыдущей неделе. Сказалось сезонное удорожание стройматериалов (+0,84%) и электробытовых приборов (+0,47%), отмечает Минэк. На 0,18% увеличились цены на туристические, бытовые и регулируемые услуги, на предшествовавшей неделе рост был 0,03%. Авиабилеты на внутренние рейсы стали дороже на 1,4%, а размещение в отелях – на 0,4-0,7%.

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Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Но ястребиный сигнал регулятора, как писали «Ведомости», стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. При этом сегодня, 28 июня, зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ставки.

По прогнозу ЦБ, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато. Цель регулятора по инфляции – 4%. По оценке президента РФ Владимира Путина, инфляция в России по итогам 2023 г. составит порядка 5%, что, по его словам, является нормальным уровнем для экономики страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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