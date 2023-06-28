В ЦБ допустили повышение ключевой ставки
Ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.
«Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Заботкин напомнил, что ставка остается неизменной с сентября 2022 г. Такой период он назвал значительным и допустил, что на предстоящем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка может быть повышена. По его словам, фиксируется расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора, а также ускорение кредитования в последние месяцы.
Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В то же время, как писали «Ведомости», ястребиный сигнал регулятора стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.