В ЦБ допустили повышение ключевой ставки

Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В то же время, как писали «Ведомости», ястребиный сигнал регулятора стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.