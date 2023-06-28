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Экономика

В ЦБ допустили повышение ключевой ставки

Ведомости

Ключевую ставку могут повысить на предстоящем заседании совета директоров Банка России. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин.

«Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Заботкин напомнил, что ставка остается неизменной с сентября 2022 г. Такой период он назвал значительным и допустил, что на предстоящем заседании совета директоров Банка России ключевая ставка может быть повышена. По его словам, фиксируется расширение внутреннего спроса как со стороны частного сектора, так и со стороны госсектора, а также ускорение кредитования в последние месяцы.

Банк России может поднять ключевую ставку уже в июле

Он вновь сохранил ее на уровне 7,5%, но сигнал о повышении стал еще жестче

Совет директоров ЦБ на заседании 9 июня шестой раз подряд с сентября 2022 г. оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. В то же время, как писали «Ведомости», ястребиный сигнал регулятора стал жестче: ЦБ «допускает» повышение ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу регулятора, во II квартале инфляция будет на уровне 3,6%, а к концу года она может достигнуть 4,5–6,5%. В 2024 г. инфляция выйдет на плато.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что произошедшее ослабление рубля будет переноситься в цены. Банк России будет следить за ситуацией и учтет это при принятии дальнейших решений по ключевой ставке, добавила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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