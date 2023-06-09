Банк России в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку

В мае бюджет недосчитался 30,6 млрд руб. доходов по всем нефтегазовым статьям, всего получив 570,7 млрд руб. (-12% к апрелю). На этот год поставлена планка в 8 трлн руб., но из-за низких цен на энергоресурсы и сокращения объемов экспорта еще ни разу с января месячная норма не выполнялась. Так, в мае баррель нефти российской марки Urals стоил $53,34 – это в полтора раза меньше мая 2022 г. и на 9% – апреля 2023 г. На июнь министерство дало прогноз, в котором бюджет недополучит 44 млрд руб.