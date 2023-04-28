Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Инфляция в России на неделе с 18 по 24 апреля ускорилась до 0,10% после 0,04% неделей ранее, сообщал Росстат. Годовая инфляция в стране замедлилась до 2,46%, что ощутимо ниже таргета ЦБ в 4%. С начала года цены выросли на 1,99%. Банк России ожидал снижения инфляции ниже цели, но в то же время обращал внимание, что рост замедлился не столько из-за фундаментальных предпосылок, сколько на фоне высокой базы прошлого года в марте-апреле. ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция составит 5-7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.