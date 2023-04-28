Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%Она держится на этом уровне с сентября прошлого года
Совет директоров Банка России по итогам заседания 28 апреля пятый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. На этом значении она находится с сентября 2022 г. Решение было ожидаемым: опрошенные «Ведомостями» экономисты единогласно прогнозировали такой шаг. Один из 20 экспертов допускал ее повышение на 50 б. п., еще один экономист считал маловероятным, но не исключал повышения на 25 б. п.
Баланс рисков для инфляции существенно не изменился с предыдущего заседания совета директоров, говорится в сообщении ЦБ. В то же время Банк России дал сигнал о повышении ставки на будущих заседаниях «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления», говорится в релизе.
В ближайшие месяцы показатель годовой инфляции продолжит временно оставаться ниже 4%, отметил ЦБ. Но, по прогнозу Банка России, во второй половине 2023 г. он начнет постепенно расти «по мере выхода из его расчета низких значений месячных приростов цен лета 2022 г. и увеличения с умеренных уровней устойчивого инфляционного давления».
Регулятор обновил несколько прогнозов. По инфляции на 2023 г. он понижен до 4,5-6,5% с 5-7% в феврале. Экономическая активность в России восстанавливается быстрее, чем предполагал ЦБ в феврале: Банк России повысил прогноз по динамике ВВП в 2023 г. и ожидает роста в пределах 0,5-2% против февральского диапазона в минус 1 и плюс 1.
Инфляция в России на неделе с 18 по 24 апреля ускорилась до 0,10% после 0,04% неделей ранее, сообщал Росстат. Годовая инфляция в стране замедлилась до 2,46%, что ощутимо ниже таргета ЦБ в 4%. С начала года цены выросли на 1,99%. Банк России ожидал снижения инфляции ниже цели, но в то же время обращал внимание, что рост замедлился не столько из-за фундаментальных предпосылок, сколько на фоне высокой базы прошлого года в марте-апреле. ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция составит 5-7% в 2023 г. и вернется к 4% в 2024 г.
Как показал апрельский макроэкономический опрос регулятора, аналитики улучшили прогноз по инфляции на 2023 г. до 5,9% с 6% по итогам опроса месяцем ранее. Ожидания аналитиков по инфляции на 2024 и 2025 гг. остались вблизи 4%.
В апреле инфляционные ожидания населения в годовом выражении снизились до 10,4% (−0,3 п. п. к марту) и вернулись к верхним уровням 2017-2020 гг. Наблюдаемая населением годовая инфляция возросла до 14,9% (+0,6 п. п. к марту).
Особенно критичных изменений в экономике за месяц не произошло, отмечал ранее главный экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Регулятор мог бы и снизить ставку, но увеличение расходов бюджета вносит неопределенность, так как это проинфляционный фактор. При этом не все траты одинаково влияют на инфляцию – наибольший вклад вносит рост социальных расходов, оборонные траты влияют на нее в меньшей степени, говорит эксперт.
Инфляция фактически низка, но широк набор факторов, которые могут это изменить, добавляет директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Банк России вынужден балансировать текущие данные и прогноз рисков – инфляционных, бюджетных и курсовых, указывает эксперт.
В I квартале, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,4 трлн руб., при этом в марте был зафиксирован небольшой профицит – порядка 180 млрд руб. В апреле, согласно оперативным данным сайта «Электронный бюджет», дефицит продолжает расти. Так, на 26 апреля он составлял 5,8 трлн руб. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб.
С заседания ЦБ 17 марта доллар подорожал на 4,24 руб. (-5,5%) и к закрытию торгов на Мосбирже 27 апреля стоил 81,3 руб./$. Евро за это же время вырос на 7,72 руб. (-9,4%) до 89,7 руб. Юань подорожал на пол рубля, или 4,6%, до 11,705 руб.
Ослабление рубля повысило инфляционные риски, на что указывал и сам ЦБ в своих аналитических отчетах, отмечают аналитики SberCIB Investment Research. Пока это не сильно отразилось на ценах, но эффект наверняка проявится в III–IV кварталах этого года по мере исчерпания запасов товаров, а также восстановления потребительской активности, отмечают они.
Шансы на повышение ключевой ставки остаются умеренными, но это вряд ли произойдет ранее конца лета – начала осени, так как инфляция продолжает соответствовать годовому прогнозу Банка России на этот год (5–7%), отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Но в НРА допускают повышение ключевой ставки до 8–8,25% к концу III квартала 2023 г., если инфляция выйдет из прогнозируемого ЦБ диапазона.