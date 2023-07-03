Газета
Экономика Эксклюзивно по подписке

Параллельный импорт усилил непредсказуемость на российском рынке

Национальным производителям надо повышать эффективность для сохранения конкурентоспособности
Антон Козлов
Андрей Гордеев / Ведомости

На данный момент производительность труда предприятий России в разы отстает от аналогичных показателей зарубежных компаний, что сдерживает конкурентоспособность отечественной продукции на международном рынке, заявил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэка Александр Молодцов в рамках круглого стола «Развитие в России института рационализаторства в современных реалиях», который прошел на площадке ЦСР. Бизнесу при этом все еще приходится соревноваться с иностранцами, продукция которых продолжает поступать в Россию, напомнил он. Более того, параллельный импорт при всех очевидных плюсах привнес на рынок элемент непредсказуемости: бизнесу часто легче конкурировать с понятным набором игроков, поскольку таким образом проще прогнозировать их поведение и ценовую политику, указал он. Это не дает российским производителям расслабляться.

Но можно существенно повысить эффективность и, соответственно, конкурентоспособность российских производств с теми мощностями, которые у них уже имеются, уверен Молодцов. Достигнуть этого можно при помощи оптимизации процессов внутри компании по принципам «бережного производства». Очень важную роль в данном случае играет и такое явление, как рационализаторство – внедрение сотрудниками новых технических решений, повышающих эффективность их работы.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных