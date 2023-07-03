Параллельный импорт усилил непредсказуемость на российском рынке

На данный момент производительность труда предприятий России в разы отстает от аналогичных показателей зарубежных компаний, что сдерживает конкурентоспособность отечественной продукции на международном рынке, заявил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Минэка Александр Молодцов в рамках круглого стола «Развитие в России института рационализаторства в современных реалиях», который прошел на площадке ЦСР. Бизнесу при этом все еще приходится соревноваться с иностранцами, продукция которых продолжает поступать в Россию, напомнил он. Более того, параллельный импорт при всех очевидных плюсах привнес на рынок элемент непредсказуемости: бизнесу часто легче конкурировать с понятным набором игроков, поскольку таким образом проще прогнозировать их поведение и ценовую политику, указал он. Это не дает российским производителям расслабляться.