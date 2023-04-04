Эксперты объяснили резкий рост выручки электронной торговли

Мартовские объемы всегда будут превышать февральские, это не говорит о резком росте продаж в электронной торговле, релевантным будет сравнение год к году, сказал «Ведомостям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. ФНС считает транзакции всего цифрового рынка, электронной коммерции в целом, включая электронные услуги, приобретение контента и авиабилетов, доставку (когда она оплачивается отдельно от заказанных товаров), образовательные курсы и многие другие показатели, пояснил он.