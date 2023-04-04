Эксперты объяснили резкий рост выручки электронной торговли

Эксперты объяснили резкий рост выручки электронной торговлиОн связан с эффектом низкой базы и особенностями подсчета ФНС
Выручка российского сектора e-commerce (электронной торговли) увеличилась за март на 22,7% по сравнению с февралем и достигла 1,12 трлн руб., следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Выручка юрлиц за этот период – свыше 880 млрд руб., индивидуальных предпринимателей – 22,2 млрд руб. Доля маркетплейсов в общей интернет-торговле составила почти 60%.
В марте в e-commerce зафиксировано около 212,3 млн уникальных покупателей. Средний чек, по данным ФНС, вырос до 1003 руб. против 939 руб. в феврале. За февраль выручка сектора электронной торговли увеличилась лишь на 3,2% по сравнению с январем, составив более 910 млрд руб.
Мартовские объемы всегда будут превышать февральские, это не говорит о резком росте продаж в электронной торговле, релевантным будет сравнение год к году, сказал «Ведомостям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. ФНС считает транзакции всего цифрового рынка, электронной коммерции в целом, включая электронные услуги, приобретение контента и авиабилетов, доставку (когда она оплачивается отдельно от заказанных товаров), образовательные курсы и многие другие показатели, пояснил он.
В АКИТ, по словам эксперта, учитывают не выручку, а продажу физических товаров и объемы интернет-торговли омниканальных компаний, поэтому разница в данных ассоциации с данными ФНС может оцениваться в разы. В марте 2022 г. рост объемов продаж превысил показатели того же периода 2021 г. на 77%, сказал Соколов. По оценкам АКИТ, в марте 2023 г. он составит около 30%.
«Первые зимние месяцы всегда провальные, потом идет некоторое оживление», – отмечает глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Нельзя экстраполировать данные роста продаж или выручки маркетплейсов на весь рынок электронной торговли, утверждает он, так как маркетплейсы «пересаживают» на свои платформы независимых интернет-продавцов.
«OZON вырос на какое-то количество процентов год к году, значит, и электронный магазин «Плюшки и мушки» тоже вырос, а этого интернет-магазина больше нет, он работает с платформы OZON, поэтому OZON и растет», – сказал он «Ведомостям».
По итогам 2022 г. общий оборот рынка e-commerce в России, согласно исследованию аналитической компании Data Insight составил 5,7 трлн руб., писали «Ведомости». По сравнению с 2021 г. этот показатель увеличился на 38%. Основной рост онлайн-продаж в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы.
Во многом изменения на рынке объясняются западными санкциями, отмечала генеральный директор PIM Solutions Ольга Сатановская. От работы в России отказались многие западные интернет-магазины – в том числе те, что делали большую долю трансграничного оборота: ASOS, iHerb, Amazon и др. Затем из России ушли зарубежные логистические компании, из-за чего выросли сроки доставки. А зарубежные интернет-магазины перестали принимать оплату с карт российских банков.
Уход с российского рынка зарубежных брендов способствовал росту электронной торговли внутри страны, считает эксперт. Товары параллельного импорта «так или иначе» продавались, и в первую очередь – в интернет-магазинах. Сатановская подчеркивала, что гибкость рынку обеспечивает разнообразие селлеров, торгующих на площадках e-commerce гигантов Wildberries и Ozon.