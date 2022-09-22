E-commerce в России растет в том числе благодаря санкциям

Рынок электронной торговли остается одним из немногих продолжающих расти даже в современных экономических условиях. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2022 г. траты россиян на покупки в сети составили 2,3 трлн руб., что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 2021 г. рынок, по данным той же АКИТ, показал рост всего на 13%.