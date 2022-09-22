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E-commerce в России растет в том числе благодаря санкциям

Резкое падение трансграничной торговли с лихвой компенсировалось торговлей внутренней
Ольга Сатановская , генеральный директор PIM Solutions

Рынок электронной торговли остается одним из немногих продолжающих расти даже в современных экономических условиях. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2022 г. траты россиян на покупки в сети составили 2,3 трлн руб., что на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в 2021 г. рынок, по данным той же АКИТ, показал рост всего на 13%.

Что позволило ему не просто продолжить расти, но и значительно ускориться?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных