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Бизнес

Выручка e-commerce в России увеличилась за февраль на 3,2%

Ведомости

Выручка российского сектора электронной торговли за февраль увеличилась на 3,2% по сравнению с январем, составив более 910 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

Отмечается, что выручка юрлиц составила свыше 880 млрд руб., а индивидуальных предпринимателей – 22,2 млрд руб. На долю маркетплейсов в общей интернет-торговле пришлось 59%, всего в феврале было зафиксировано 208,5 млн уникальных покупателей, средний чек составил 939 руб.

Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании Data Insight, общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 г. составил 5,7 трлн руб. По сравнению с позапрошлым годом этот показатель увеличился на 38%. В натуральном выражении же рост составил около 65% – до 2,8 млрд заказов.

Аналитики также отмечали, что основной рост онлайн-продаж в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы. Во второй половине 2022 г. их доля достигла рекордных 73% в общем количестве заказов.

Несмотря на существенный рост, темпы развития этого рынка замедлились. В 2021 г. общий оборот данного сегмента увеличился на 52% в деньгах и на 104% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.

Ранее по теме: Минпромторг может вернуться к идее контроля маркетплейсов из-за жалоб покупателей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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