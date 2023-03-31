Выручка e-commerce в России увеличилась за февраль на 3,2%

Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании Data Insight, общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 г. составил 5,7 трлн руб. По сравнению с позапрошлым годом этот показатель увеличился на 38%. В натуральном выражении же рост составил около 65% – до 2,8 млрд заказов.