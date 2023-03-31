Выручка e-commerce в России увеличилась за февраль на 3,2%
Выручка российского сектора электронной торговли за февраль увеличилась на 3,2% по сравнению с январем, составив более 910 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.
Отмечается, что выручка юрлиц составила свыше 880 млрд руб., а индивидуальных предпринимателей – 22,2 млрд руб. На долю маркетплейсов в общей интернет-торговле пришлось 59%, всего в феврале было зафиксировано 208,5 млн уникальных покупателей, средний чек составил 939 руб.
Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании Data Insight, общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 г. составил 5,7 трлн руб. По сравнению с позапрошлым годом этот показатель увеличился на 38%. В натуральном выражении же рост составил около 65% – до 2,8 млрд заказов.
Аналитики также отмечали, что основной рост онлайн-продаж в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы. Во второй половине 2022 г. их доля достигла рекордных 73% в общем количестве заказов.
Несмотря на существенный рост, темпы развития этого рынка замедлились. В 2021 г. общий оборот данного сегмента увеличился на 52% в деньгах и на 104% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.