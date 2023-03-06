Минпромторг может вернуться к идее контроля маркетплейсов из-за жалоб покупателей

В феврале пользователи стали массово жаловаться на политику возврата товаров Wildberries. Потребители утверждали, что маркетплейс списывает с них деньги за возврат ошибочно доставленных и бракованных товаров. На проблему обратил внимание Роспотребнадзор, отметив, что маркетплейс не может взимать деньги за возврат некачественного товара. В Wildberries заявили, что уже ведут работу по автоматическому возврату средств, которые списываются за обратную доставку бракованного товара.