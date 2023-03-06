Минпромторг может вернуться к идее контроля маркетплейсов из-за жалоб покупателей
Правительство может вновь поднять вопрос об ужесточении регулирования e-commerce. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова членам комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.
В письме Кузнецов указывает на участившиеся жалобы потребителей маркетплейсов. В основном претензии касаются работы Wildberries, Ozon, Avito, «Юлы», «Яндекс Маркета» и «СберМегаМаркета», уточняет он. В частности, потребители говорят о сложностях с возвратом товара, срывах сроков доставки, отсутствии достоверной информации о товаре и др.
Как следует из письма, региональные власти предложили Минпромторгу обязать маркетплейсы раскрывать информацию, которая позволит «однозначно идентифицировать продавцов», предоставлять по запросу товарно-сопроводительную документацию, а также запретить односторонний отказ от продажи товаров со ссылкой на технический сбой.
Кроме того, власти считают нужным ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем, и установить ответственность площадок за отсутствие контроля над продавцами и товарами. В Минпромторге газете рассказали, что инициативы обсудят на следующем заседании комиссии.
В Wildberries поддерживают оплату через промежуточные счета, пишет «Коммерсантъ». В то же время в компании заверили, что другие меры регулирования не требуются, поскольку возникшие проблемы «успешно решаются в диалоге».
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов также считает, что необходимости ужесточать контроль за маркетплейсами нет. По его словам, часть поднятых вопросов уже урегулирована законодательством, а другие создают «непомерную нагрузку на бизнес, не отвечают балансу интересов сторон, в частности, способствуют развитию потребительского экстремизма».
В феврале пользователи стали массово жаловаться на политику возврата товаров Wildberries. Потребители утверждали, что маркетплейс списывает с них деньги за возврат ошибочно доставленных и бракованных товаров. На проблему обратил внимание Роспотребнадзор, отметив, что маркетплейс не может взимать деньги за возврат некачественного товара. В Wildberries заявили, что уже ведут работу по автоматическому возврату средств, которые списываются за обратную доставку бракованного товара.