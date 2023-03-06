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Бизнес

Минпромторг может вернуться к идее контроля маркетплейсов из-за жалоб покупателей

Ведомости

Правительство может вновь поднять вопрос об ужесточении регулирования e-commerce. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никиты Кузнецова членам комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле.

В письме Кузнецов указывает на участившиеся жалобы потребителей маркетплейсов. В основном претензии касаются работы Wildberries, Ozon, Avito, «Юлы», «Яндекс Маркета» и «СберМегаМаркета», уточняет он. В частности, потребители говорят о сложностях с возвратом товара, срывах сроков доставки, отсутствии достоверной информации о товаре и др.

Как следует из письма, региональные власти предложили Минпромторгу обязать маркетплейсы раскрывать информацию, которая позволит «однозначно идентифицировать продавцов», предоставлять по запросу товарно-сопроводительную документацию, а также запретить односторонний отказ от продажи товаров со ссылкой на технический сбой.

Кроме того, власти считают нужным ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем, и установить ответственность площадок за отсутствие контроля над продавцами и товарами. В Минпромторге газете рассказали, что инициативы обсудят на следующем заседании комиссии.

В Wildberries поддерживают оплату через промежуточные счета, пишет «Коммерсантъ». В то же время в компании заверили, что другие меры регулирования не требуются, поскольку возникшие проблемы «успешно решаются в диалоге».

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов также считает, что необходимости ужесточать контроль за маркетплейсами нет. По его словам, часть поднятых вопросов уже урегулирована законодательством, а другие создают «непомерную нагрузку на бизнес, не отвечают балансу интересов сторон, в частности, способствуют развитию потребительского экстремизма».

В феврале пользователи стали массово жаловаться на политику возврата товаров Wildberries. Потребители утверждали, что маркетплейс списывает с них деньги за возврат ошибочно доставленных и бракованных товаров. На проблему обратил внимание Роспотребнадзор, отметив, что маркетплейс не может взимать деньги за возврат некачественного товара. В Wildberries заявили, что уже ведут работу по автоматическому возврату средств, которые списываются за обратную доставку бракованного товара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных