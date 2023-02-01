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Бизнес

Роспотребнадзор заявил о запрете маркетплейсам взимать штрафы за возврат товара

Ведомости

Продавцы и маркетплейсы не могут взимать деньги с покупателя за возврат некачественного товара, сообщили в Роспотребнадзоре.

«При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку именно на продавца законом возложена обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи (если наличие недостатков подтвердилось)», — говорится в сообщении. 

В то же время за возврат качественного товара продавец может взимать деньги с потребителя, напомнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на большое количество жалоб потребителей Wildberries, связанных со списанием денег за возврат ошибочно доставленных и бракованных товаров. Маркетплейс подтвердил, что уже ведет работу по автоматическому возврату средств, которые списываются за обратную доставку бракованного товара, отметили в ведомстве. 

Накануне, 31 января, в пресс-службе Wildberries сообщили, что информация о взимании средств за обратную доставку бракованного товара не соответствует действительности. Там пояснили, что платить за возврат некачественного товара должен продавец, если брак подтвердится. 

До этого Wildberries также обвиняли в нарушении законодательства Белоруссии из-за списания средств за возврат товара. В сентябре 2022 г. министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) направило площадке предписание о прекращении этого нарушения, однако в декабре стало известно, что Wildberries снова стал взимать с покупателей плату за возврат товаров. 

Информация о нарушениях дошла до президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он поручил восстановить законные права граждан, в результате деньги им вернули.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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