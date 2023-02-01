Роспотребнадзор заявил о запрете маркетплейсам взимать штрафы за возврат товара

До этого Wildberries также обвиняли в нарушении законодательства Белоруссии из-за списания средств за возврат товара. В сентябре 2022 г. министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) направило площадке предписание о прекращении этого нарушения, однако в декабре стало известно, что Wildberries снова стал взимать с покупателей плату за возврат товаров.