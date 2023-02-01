Роспотребнадзор заявил о запрете маркетплейсам взимать штрафы за возврат товара
Продавцы и маркетплейсы не могут взимать деньги с покупателя за возврат некачественного товара, сообщили в Роспотребнадзоре.
«При возврате некачественного товара продавцы или маркетплейсы не могут взимать или удерживать денежные средства потребителей, поскольку именно на продавца законом возложена обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи (если наличие недостатков подтвердилось)», — говорится в сообщении.
В то же время за возврат качественного товара продавец может взимать деньги с потребителя, напомнили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре обратили внимание на большое количество жалоб потребителей Wildberries, связанных со списанием денег за возврат ошибочно доставленных и бракованных товаров. Маркетплейс подтвердил, что уже ведет работу по автоматическому возврату средств, которые списываются за обратную доставку бракованного товара, отметили в ведомстве.
Накануне, 31 января, в пресс-службе Wildberries сообщили, что информация о взимании средств за обратную доставку бракованного товара не соответствует действительности. Там пояснили, что платить за возврат некачественного товара должен продавец, если брак подтвердится.
До этого Wildberries также обвиняли в нарушении законодательства Белоруссии из-за списания средств за возврат товара. В сентябре 2022 г. министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) направило площадке предписание о прекращении этого нарушения, однако в декабре стало известно, что Wildberries снова стал взимать с покупателей плату за возврат товаров.
Информация о нарушениях дошла до президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он поручил восстановить законные права граждан, в результате деньги им вернули.