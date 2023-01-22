Лукашенко поручил разобраться с нарушениями законодательства со стороны Wildberries
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил восстановить права граждан, пострадавших от нарушений законодательства, которые допустил российский интернет-магазин Wildberries, заявил телеканалу СТВ председатель комитета государственного контроля (КГК) республики Василий Герасимов.
«Информация дошла до главы государства. Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан. В результате в течение двух дней деньги все гражданам были возвращены, как и отменено это правило. Помимо этого, Комитет госконтроля осуществляет контроль за другими интернет-площадками», – сказал Герасимов.
13 декабря 2022 г. агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило, что Wildberries вновь стал взимать с покупателей плату за возврат товаров – в сентябре регулятор уже направлял площадке предписание о прекращении аналогичного нарушения. 16 января 2023 г. агентство сообщило, что с 14 января Wildberries перестал взимать плату за возврат, а также обязался вернуть все ранее списанные средства до 17 января.
20 января министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказывал, что Wildberries не устранил нарушения в установленные МАРТ сроки, в связи с чем 17 января суд Фрунзенского района Минска наложил на площадку штрафы. «Мы связались с учредителями компании в Российской Федерации, объяснили им наши подходы и договорились, что будем развивать наши отношения без нарушения белорусского законодательства», – сообщал Богданов.