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Лукашенко поручил разобраться с нарушениями законодательства со стороны Wildberries

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил восстановить права граждан, пострадавших от нарушений законодательства, которые допустил российский интернет-магазин Wildberries, заявил телеканалу СТВ председатель комитета государственного контроля (КГК) республики Василий Герасимов.

«Информация дошла до главы государства. Президент очень жестко на это отреагировал и поручил в кратчайшие сроки восстановить все законные права граждан. В результате в течение двух дней деньги все гражданам были возвращены, как и отменено это правило. Помимо этого, Комитет госконтроля осуществляет контроль за другими интернет-площадками», – сказал Герасимов.

13 декабря 2022 г. агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило, что Wildberries вновь стал взимать с покупателей плату за возврат товаров – в сентябре регулятор уже направлял площадке предписание о прекращении аналогичного нарушения. 16 января 2023 г. агентство сообщило, что с 14 января Wildberries перестал взимать плату за возврат, а также обязался вернуть все ранее списанные средства до 17 января.

20 января министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказывал, что Wildberries не устранил нарушения в установленные МАРТ сроки, в связи с чем 17 января суд Фрунзенского района Минска наложил на площадку штрафы. «Мы связались с учредителями компании в Российской Федерации, объяснили им наши подходы и договорились, что будем развивать наши отношения без нарушения белорусского законодательства», – сообщал Богданов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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