Лукашенко поручил разобраться с нарушениями законодательства со стороны Wildberries

13 декабря 2022 г. агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии сообщило, что Wildberries вновь стал взимать с покупателей плату за возврат товаров – в сентябре регулятор уже направлял площадке предписание о прекращении аналогичного нарушения. 16 января 2023 г. агентство сообщило, что с 14 января Wildberries перестал взимать плату за возврат, а также обязался вернуть все ранее списанные средства до 17 января.