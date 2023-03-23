Онлайн-продажи в России по итогам 2022 года увеличились почти на 40%Темпы роста этого сегмента тем не менее замедлились из-за ухода зарубежных компаний
Общий оборот рынка розничной интернет-торговли в России по итогам 2022 г. составил 5,7 трлн руб., говорится в исследовании аналитической компании Data Insight, с которым ознакомились «Ведомости». По сравнению с позапрошлым годом этот показатель увеличился на 38%. В натуральном выражении рост еще более заметный – около 65% до 2,8 млрд заказов. С оценкой Data Insight согласны и в «Infoline-аналитике», а вот Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) ранее публиковала цифру в 4,98 трлн руб.
Несмотря на существенный рост, темпы развития этого рынка замедлились. В 2021 г. общий оборот данного сегмента увеличился на 52% в деньгах и на 104% в натуральном выражении по сравнению с предыдущим годом.
Такое снижение в исследовании Data Insight объясняется уходом с рынка значительной части игроков, особенно премиальных. Фактически интернет-продажи росли исключительно за счет перехода потребителей из обычного ритейла в онлайн, говорит партнер этой компании Федор Вирин. Он напоминает, что игроки этого сегмента много сделали для этого, вкладывая в 2019–2022 г. огромные средства в инфраструктуру (склады, логистику и проч.). Именно онлайн-компании, особенно маркетплейсы, стали основными выгодоприобретателями ухода с российского рынка международных поставщиков и ритейлеров, а также снижения трафика в торговых центрах, соглашается генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
В исследовании Data Insight также сказано, что основной рост онлайн-продаж в 2022 г. обеспечили крупные универсальные маркетплейсы. Во второй половине 2022 г. их доля достигла рекордных 73% в общем количестве заказов. Аналогичные данные и у «Infoline-аналитики».
По прогнозу Data Insight, в 2023 г. суммарная доля двух лидеров рынка – Wildberries и Ozon – составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам. Представитель Wildberries с этим не согласен. Он напоминает, что, согласно Росстату, три игрока этого сегмента (включая проекты «Яндекса») по итогам 2022 г. заняли лишь 39,4% рынка онлайн-продаж. В Ozon на запрос не ответили. Представитель «Яндекса» отметил лишь, что в прошлом году товарооборот сегмента электронной коммерции компании (он включает «Маркет», «Лавку», «Еду» и Delivery Club с 8 сентября 2022 г.) вырос почти в 2 раза по сравнению с позапрошлым годом – до 308 млрд руб. Заметный прирост показали такие категории, как товары для дома и одежда и обувь, уточнил он. Увеличились продажи товаров на 40% и у «Авито».
Среди основных трендов рынка в 2022–2023 гг. Data Insight видит снижение доли импульсивных и премиальных покупок и заметное снижение среднего чека (сейчас он составляет 2010 руб., что на 16% меньше, чем было в 2021 г.).
«В 2023 г. мы ожидаем роста рынка на 33–34% до 7,6 трлн руб.», – говорит Бурмистров. Из них, по его прогнозу, на 45% увеличится сегмент продовольственных товаров (до 900 млрд руб.) и на 31–32% (до 6,6–6,65 трлн руб.) – непродовольственных. Оценка Data Insight – рост рынка до 7,4 трлн руб. Даже с учетом незначительного замедления темпов увеличения российского рынка электронной коммерции они все равно превышают общемировые, говорит президент АКИТ Артем Соколов. По его словам, у нас более высокий потенциал, поскольку этот канал в России начал развиваться чуть позже, чем в других странах.
Онлайн-торговля – относительно новый формат, но стадия активного роста для него пройдена, считает президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. По его мнению, в ближайшее время этот сегмент будет развиваться, но уже не такими быстрыми темпами, как в последние несколько лет.