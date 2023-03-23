Онлайн-продажи в России по итогам 2022 года увеличились почти на 40%

По прогнозу Data Insight, в 2023 г. суммарная доля двух лидеров рынка – Wildberries и Ozon – составит в среднем по году 53% по объему онлайн-продаж и 77% по заказам. Представитель Wildberries с этим не согласен. Он напоминает, что, согласно Росстату, три игрока этого сегмента (включая проекты «Яндекса») по итогам 2022 г. заняли лишь 39,4% рынка онлайн-продаж. В Ozon на запрос не ответили. Представитель «Яндекса» отметил лишь, что в прошлом году товарооборот сегмента электронной коммерции компании (он включает «Маркет», «Лавку», «Еду» и Delivery Club с 8 сентября 2022 г.) вырос почти в 2 раза по сравнению с позапрошлым годом – до 308 млрд руб. Заметный прирост показали такие категории, как товары для дома и одежда и обувь, уточнил он. Увеличились продажи товаров на 40% и у «Авито».