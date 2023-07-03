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Как ЦБ и кабмин собираются управлять инфляцией, и как надо менять подход

Эксперты считают, что до сих пор власти неверно понимали рост цен
Дмитрий Гринкевич
Андрей Гордеев / Ведомости

Величина инфляции станет одним из доминирующих критериев оценки качества работы не только ЦБ, но и кабинета министров. С таким довольно революционным для российской экономической риторики заявлением на ПМЭФ-2023 выступил президент Владимир Путин. От правительства будет требоваться расширение предложения – насыщение рынка товарами и услугами для минимизации дефицитов и повышения конкуренции.

«Один из ключевых индикаторов того, что наши подходы реализуются верно, – это уровень инфляции, я уже об этом сказал. Нам важно одновременно добиваться высоких темпов экономического роста и сохранить динамику цен вблизи целевых значений в 4% <...> Сдерживание роста цен сегодня – это не только задача Банка России, но и оценка качества работы правительства Российской Федерации по стимулированию роста предложения», – поручил Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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