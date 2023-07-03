Как ЦБ и кабмин собираются управлять инфляцией, и как надо менять подход

Как ЦБ и кабмин собираются управлять инфляцией, и как надо менять подходЭксперты считают, что до сих пор власти неверно понимали рост цен
Величина инфляции станет одним из доминирующих критериев оценки качества работы не только ЦБ, но и кабинета министров. С таким довольно революционным для российской экономической риторики заявлением на ПМЭФ-2023 выступил президент Владимир Путин. От правительства будет требоваться расширение предложения – насыщение рынка товарами и услугами для минимизации дефицитов и повышения конкуренции.
«Один из ключевых индикаторов того, что наши подходы реализуются верно, – это уровень инфляции, я уже об этом сказал. Нам важно одновременно добиваться высоких темпов экономического роста и сохранить динамику цен вблизи целевых значений в 4% <...> Сдерживание роста цен сегодня – это не только задача Банка России, но и оценка качества работы правительства Российской Федерации по стимулированию роста предложения», – поручил Путин.