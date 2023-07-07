Рубль незапланированно стал одной из главных тем финансового конгресса

Курс рубля стал одним из самых обсуждаемых вопросов Международного финансового конгресса, хотя тема валюты в программе не фигурировала в принципе. ЦБ, под эгидой которого проводится форум, отвергал намеки на то, что регулятору надо вмешаться в ситуацию, и объяснял аномальное ослабление рыночными факторами – прежде всего торговым балансом, который резко сократился год к году. Представители регулятора традиционно не делают оценок по курсу, но из их риторики в целом следовало, что доллар должен скорректироваться вниз. Экспортеры перестали равномерно продавать валютную выручку, что создает давление и волатильность, поясняла первый зампред Банка России Ксения Юдаева.