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Рубль незапланированно стал одной из главных тем финансового конгресса

Аналитики ждут в среднем курса 87–90 руб./$
Анастасия Бойко Роман Романов Михаил Кузнецов
Евгений Разумный / Ведомости

Курс рубля стал одним из самых обсуждаемых вопросов Международного финансового конгресса, хотя тема валюты в программе не фигурировала в принципе. ЦБ, под эгидой которого проводится форум, отвергал намеки на то, что регулятору надо вмешаться в ситуацию, и объяснял аномальное ослабление рыночными факторами – прежде всего торговым балансом, который резко сократился год к году. Представители регулятора традиционно не делают оценок по курсу, но из их риторики в целом следовало, что доллар должен скорректироваться вниз. Экспортеры перестали равномерно продавать валютную выручку, что создает давление и волатильность, поясняла первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Аналитики, опрошенные «Ведомостями», большого оптимизма по поводу укрепления курса не испытывают. Во второй половине года валюта будет стоить в среднем 87–90 руб./$, следует из ожиданий аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Но диапазон оценок довольно широк – от 75 до 95 руб./$. Причем большинство экспертов – пять из девяти – допускают превышение среднего курса выше 90 руб. в оставшиеся месяцы года. Но никто из опрошенных аналитиков не ждет, что средний курс за второе полугодие превысит 95 руб./$.

Максимальная цена доллара на торгах Мосбиржи 6 июля составила 93,85 руб., евро – 102 руб. На закрытие торгов доллар стоил 92,30 руб. (+1,30 руб. за день), евро – 100,00 руб. (+1,00 руб.).

Согласно прогнозу Минэкономразвития, который лежит в основе формирования федерального бюджета, курс по итогам года сложится на уровне 76,5 руб./$.

Рубль во втором полугодии

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на финансовом конгрессе назвал курс рубля «поплавком», который отражает состояние российской экономики. «Сейчас этот поплавок подпрыгнул наверх, но произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация», – добавил банкир, комментируя резкий рост курса рубля в последние несколько дней.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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