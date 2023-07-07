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Набиуллина допустила появление ЦФА на акции публичных компаний

О планах запустить такой инструмент ранее заявлял Росбанк
Наталья Заруцкая Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Банк России готов рассмотреть возможность внедрения цифровых финансовых активов (ЦФА) на акции публичных компаний, если на это будет запрос от рынка. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с журналистами на финансовом конгрессе Центробанка.

«На первом этапе пошли по непубличным компаниям, потому что это проще, там ограниченный круг участников. Пока каких-то явных заявок и запросов на то, чтобы делать ЦФА на акции публичных компаний (ПАО), мы не получили. Но если будет запрос рынка, готовы рассмотреть, в том числе в рамках экспериментального правового режима», – сказала Набиуллина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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