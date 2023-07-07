Набиуллина допустила появление ЦФА на акции публичных компаний

«На первом этапе пошли по непубличным компаниям, потому что это проще, там ограниченный круг участников. Пока каких-то явных заявок и запросов на то, чтобы делать ЦФА на акции публичных компаний (ПАО), мы не получили. Но если будет запрос рынка, готовы рассмотреть, в том числе в рамках экспериментального правового режима», – сказала Набиуллина.