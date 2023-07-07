Набиуллина допустила появление ЦФА на акции публичных компаний

Набиуллина допустила появление ЦФА на акции публичных компанийО планах запустить такой инструмент ранее заявлял Росбанк
Банк России готов рассмотреть возможность внедрения цифровых финансовых активов (ЦФА) на акции публичных компаний, если на это будет запрос от рынка. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с журналистами на финансовом конгрессе Центробанка.
«На первом этапе пошли по непубличным компаниям, потому что это проще, там ограниченный круг участников. Пока каких-то явных заявок и запросов на то, чтобы делать ЦФА на акции публичных компаний (ПАО), мы не получили. Но если будет запрос рынка, готовы рассмотреть, в том числе в рамках экспериментального правового режима», – сказала Набиуллина.
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