Первый зампред ЦБ не поддержал идею Мосбиржи пускать инвесторов на биржу напрямую

«Независимое инвестиционное консультирование – большая неудача», признал Чистюхин. «Институт имеет огромный потенциал и на ряде других рынков доказал свою эффективность. […] Как-то не складывается консультантам заработать кусок хлеба для того, чтобы этот бизнес был интересен», добавил он. Текущее количество инвестиционных консультантов – меньше трехсот, и «это не цифра», констатировал первый зампред. Банкам и брокерам «вложиться в инвестконсультирование» или перейти на модель доверительного управления, по его словам, мешает огромное количество дестимулов. «[…] Это фидуциарная ответственность, к тому же, не существует такой лицензии — по крайней мере, у банков нет лицензии УК», перечислил он. На рынке огромное количество факторов, которые мешают развивать эту рыночную модель, резюмировал Чистюхин.