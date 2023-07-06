Первый зампред ЦБ не поддержал идею Мосбиржи пускать инвесторов на биржу напрямую

Первый зампред ЦБ не поддержал идею Мосбиржи пускать инвесторов на биржу напрямуюПо словам Чистюхина, у независимого инвестиционного консультирования огромный потенциал
Банк России негативно воспринял предложение Мосбиржи давать доступ инвесторам к бирже напрямую, передает корреспондент «Ведомостей» с финансового конгресса регулятора.
Глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов предложил альтернативное решение избежать недобросовестных продаж инвесторам. «Если мы не меняем структуру рынка, где неквалифицированный инвестор ведется на продажи посредников, которые доставляют его на биржу, не стоит ли инвестору дать к бирже прямой доступ? И развить рынок инвестконсультирования?», – обратился он к первому зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину.
« […] Допускать инвесторов напрямую – совершеннейшая авантюра», отреагировал на вопрос Чистюхин, – «на следующий день мы начнем предпринимать действия, каким образом спасать их от инвестиций, которые они сделали». Все же брокерский рынок лучше прямого инвестирования – чтобы текущее явление сломалось, необходимо произойти «что-то, что еще не произошло», поясняет первый зампред.
«Независимое инвестиционное консультирование – большая неудача», признал Чистюхин. «Институт имеет огромный потенциал и на ряде других рынков доказал свою эффективность. […] Как-то не складывается консультантам заработать кусок хлеба для того, чтобы этот бизнес был интересен», добавил он. Текущее количество инвестиционных консультантов – меньше трехсот, и «это не цифра», констатировал первый зампред. Банкам и брокерам «вложиться в инвестконсультирование» или перейти на модель доверительного управления, по его словам, мешает огромное количество дестимулов. «[…] Это фидуциарная ответственность, к тому же, не существует такой лицензии — по крайней мере, у банков нет лицензии УК», перечислил он. На рынке огромное количество факторов, которые мешают развивать эту рыночную модель, резюмировал Чистюхин.
О проблеме привлечения экспертов в институт инвестиционных консультирования в кулуарах форума заявил журналистам и глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. «Мы видим потенциал инвестсоветников большой именно для сегмента розничных неквалифицированных инвесторов, которым действительно может не хватать знаний и понимания, какой инструмент выбрать», констатировал он. «Инвестсоветники во многих странах очень эффективно работают, но пока этот рынок в России, на наш взгляд, не сложился так, как нужно», добавил он. Институт требует развития, поддержки и совершенствования регулирования. С одной стороны, больше возможностей, с другой — больше ответственности, пояснил Мамута.
Инвестиционный советник — профучастник рынка ценных бумаг, имеющий право консультировать частных инвесторов и обязанный нести ответственность за результаты своих советов. Таким консультантантом может выступать компания или индивидуальный предприниматель (ИП). Реестр инвестсоветников ведет Банк России – на 5 июля в него внесено 225 профучастников.