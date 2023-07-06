Греф назвал курс рубля показывающим состояние экономики поплавком

Греф назвал курс рубля показывающим состояние экономики поплавкомОн также исключил экстремальное падение нацвалюты до уровня 2022 года
Глава Сбербанка Герман Греф назвал курс рубля «поплавком», который отражает состояние российской экономики. «Сейчас этот поплавок подпрыгнул наверх, но произойдет подстройка под новые реалии всех секторов экономики, и наступит какая-то новая стабилизация», – добавил банкир, комментируя резкий рост курса рубля в последние несколько дней. В четверг, 6 июля, цена доллара в течение дня на торгах Мосбиржи превышала 93 руб., евро – 102 руб.
В России «рыночный курс, а не бесконтрольный», отметил Греф в разговоре с журналистами в кулуарах Финансового конгресса Банка России. «Мы видим, какая проблема в экономике стран, которые пытаются вмешиваться в ценообразование», – добавил банкир. Он уточнил, что не считает текущий уровень курса оптимальным: «думаю, он все-таки должен укрепиться».
Греф исключил возможность того, что курс рубля уйдет на экстремально низкие уровни, которые были в прошлом году. В марте 2022 г. курс доллара превышал 120 руб., евро – 127 руб. Сегодня ничего необычного не происходит, добавил банкир: абсолютно предсказуемая, понятная политика страны – ЦБ и правительства – в ней есть свои плюсы.
«Наш прогноз, если я правильно помню, был 75-78 руб. за доллар», – добавил Греф. По его словам, в банке пока его не меняют. При этом отклонение от равновесного курса аналитики всегда предполагают, при плавающем курсе это абсолютно нормально, уточнил он.
Теоретически, любой курс, который есть на бирже, можно назвать оптимальным, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Но смотря, для кого, уточняет он. Значительное ослабление курса рубля (-30% с начала года) для России с ее сырьевым экспортным уклоном является сильной поддержкой компаний и бюджета, объясняет эксперт. Для россиян, живущих во множестве в других странах и получающих доходы в рублях, текущее падение рубля приводит в ужас, добавляет он.
Столь быстрое падение курса рубля, которое мы видим в последний месяц ускорит перенос роста курса валюты в рост внутренних цен за счет повышения инфляционных ожиданий домохозяйств и бизнеса, продолжает Потавин: «покупай сейчас, а то завтра будет дороже». По словам эксперта, наиболее быстро перенос курса в цены может происходить по импортируемым товарам: автомобили, электроника и бытовая техника, одежда, обувь и медикаменты. Центробанк отреагирует на это повышением ставок – это действие абсолютно предсказуемое, резюмировал он.
В начале июля курсы доллара, евро и юаня ускорили свой подъем, отмечает Потавин: это значит, что приближается кульминационная фаза, когда рост может остановиться, а курс развернется в обратную сторону. На каком конкретно уровне будет максимум, уже не столь важно, рассуждает эксперт, поскольку ослабление курса рубля увело его стоимость довольно далеко от фундаментально обоснованных уровней. Возврат к средним значениям – это вопрос времени, уверен Потавин, поскольку в августе Россия и Саудовская Аравия сокращают объемы добычи своей нефти, ее стоимость должна подняться, что благоприятно скажется на курсе рубля.
Фундаментальную стоимость доллара в, например, в БКС видят в диапазоне 82-86 на 2023 г. В последнее время произошло множество шоковых и фундаментальных триггеров, которые переставили курс рубля на более слабые позиции, объясняет главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Политический кризис прошлых выходных, по ее мнению, также повысил привлекательность доллара для населения и компаний. В сочетании с растущим импортом, слабым экспортом, повышенным спросом на валюту и крайне низким уровнем ликвидности это может объяснять текущее ослабление, делает вывод эксперт. Тем не менее в качестве устойчивого уровня Лаврова видит цифру более крепкую.
Движение курса рубля определяется трендами в международной торговле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на финансовом конгрессе ЦБ. У регулятора «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, наши свопы», но плавающий курс – «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике», подчеркнула глава ЦБ. Плавающий курс может быть волатильным «в условиях шоков», однако «важно, чтобы он не отрывался от фундаментальных основ». Попытки искусственно поддерживать курс заканчиваются периодами глубокой девальвации, добавила Набиуллина.