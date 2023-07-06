Греф назвал курс рубля показывающим состояние экономики поплавком

Фундаментальную стоимость доллара в, например, в БКС видят в диапазоне 82-86 на 2023 г. В последнее время произошло множество шоковых и фундаментальных триггеров, которые переставили курс рубля на более слабые позиции, объясняет главный экономист «БКС Мир инвестиций» Наталья Лаврова. Политический кризис прошлых выходных, по ее мнению, также повысил привлекательность доллара для населения и компаний. В сочетании с растущим импортом, слабым экспортом, повышенным спросом на валюту и крайне низким уровнем ликвидности это может объяснять текущее ослабление, делает вывод эксперт. Тем не менее в качестве устойчивого уровня Лаврова видит цифру более крепкую.