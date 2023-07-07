Конституционный суд ФРГ не дал правительству заставить население поменять отопление на «зеленое»

«С одной стороны, этот вопрос связан с угрозой разрыва отношений с поставщиками энергоресурсов, в том числе с Россией, прекращение отношений с которой Германия все еще пытается преодолеть, с другой стороны, он важен в контексте анонсированной правительством Олафа Шольца политики зеленого перехода, который должен произойти к 2030 г.», – говорит научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. В нынешних условиях, когда ситуация в немецкой экономике достаточно напряженная, форсированный переход на ВИЭ, в том числе для населения, сопровождается высокими затратами для потребителей и нагрузкой на экономику. По словам эксперта, правительство Шольца подвергается критике как со стороны ХДС, так и со стороны крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Рейтинги последней, в том числе за счет критики энергетической политики, достигли беспрецедентного 21%, превышая рейтинг правящей Социал-демократической партии, и вплотную приблизились к лидирующей в опросах оппозиционной ХДС. Энергопереход является позицией немецкого правительства, сформированной еще при Ангеле Меркель и оставшейся одним из приоритетов, поэтому решение суда само по себе не сможет переломить ситуацию.