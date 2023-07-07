Конституционный суд ФРГ не дал правительству заставить население поменять отопление на «зеленое»Закон об обязательной доле ВИЭ в системах обогрева жилищ отложен
Федеральный конституционный суд Германии 5 июля заблокировал принятие плана правительства по принуждению немцев менять обогреватели на ископаемом топливе на «чистые» устройства с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Об этом в ночь с 5 на 6 июля сообщило агентство Associated Press (AP). Для правящей коалиции из социал-демократов, «Зеленых» и либералов Свободной демократической партии (СвДП) это серьезный удар – решение суда лишает их шанса закончить внутриправительственные споры вокруг плана по климатической политике, который привел к падению рейтингов коалиции.
Юридическим поводом для блокировки правительственной инициативы стало соблюдение регламентных норм, в частности необходимость соблюдения прав депутата из оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС. По мнению законодателя, попытка протолкнуть законопроект через парламент в последние дни до летних каникул нарушает его права, так как в подобном случае не получится рассмотреть инициативу детально. Суд встал на сторону депутата от ХДС и запретил рассматривать законопроект об обогревательных устройствах на этой неделе. Как сообщает AP, именно споры насчет этого законопроекта создали у населения впечатление беспорядка в правительстве и привели к падению рейтинга коалиции.
Сам законопроект предусматривает, что с 1 января 2024 г. каждая вновь установленная система отопления должна на 65% работать с использованием энергии от ВИЭ. При этом устанавливаются исключения, переходные периоды (например, для домовладельцев старше 80 лет) и стимулирующие льготы. Для правящей коалиции спор вокруг обогревательных устройств весьма важен, так как в прошлом этот вопрос уже становился причиной конфликтов между партнерами. Например, в мае 2023 г. столкнулись интересы СвДП и «Зеленых». Министр экономики от «Зеленых» Роберт Хабек обвинил СвДП в том, что она не выполняет взятые на себя договоренности и не дает законодателям обсудить план замены обогревательных устройств.
Тем не менее вина за пробуксовку законопроекта не лежит на одной СвДП. Существенные препятствия на пути к его принятию создала неуступчивая политика «Зеленых», которые хотят добиться углеродной нейтральности Германии (нулевого выброса углекислого газа в атмосферу) к 2045 г. Для достижения этой цели «Зеленые» потребовали, чтобы с 2024 г. была вообще запрещена установка печей на газе и мазуте. Таким образом «Зеленые» пытались преодолеть зависимость Германии от импорта ископаемого топлива. В 2022 г. действующее правительство полностью отказалось от поставок природного газа из России. «Зеленым» возражали социал-демократы, боявшиеся разгневать избирателей и не хотевшие заставлять их покупать более дорогие экологичные обогреватели. В итоге споры вокруг мер по борьбе с изменением климата чуть было не парализовали правительство, сообщает AP. О своем решении вынести документ на голосование бундестага коалиция сообщила только 13 июня, хотя сам законопроект был согласован правительством еще в марте.
«С одной стороны, этот вопрос связан с угрозой разрыва отношений с поставщиками энергоресурсов, в том числе с Россией, прекращение отношений с которой Германия все еще пытается преодолеть, с другой стороны, он важен в контексте анонсированной правительством Олафа Шольца политики зеленого перехода, который должен произойти к 2030 г.», – говорит научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. В нынешних условиях, когда ситуация в немецкой экономике достаточно напряженная, форсированный переход на ВИЭ, в том числе для населения, сопровождается высокими затратами для потребителей и нагрузкой на экономику. По словам эксперта, правительство Шольца подвергается критике как со стороны ХДС, так и со стороны крайне правой партии «Альтернатива для Германии». Рейтинги последней, в том числе за счет критики энергетической политики, достигли беспрецедентного 21%, превышая рейтинг правящей Социал-демократической партии, и вплотную приблизились к лидирующей в опросах оппозиционной ХДС. Энергопереход является позицией немецкого правительства, сформированной еще при Ангеле Меркель и оставшейся одним из приоритетов, поэтому решение суда само по себе не сможет переломить ситуацию.
С первых дней своего существования правящая коалиция представляла собой воплощение крыловской басни «Лебедь, рак и щука», отмечает старший научный сотрудник Сектора анализа политических изменений и идентичности ИМЭМО РАН Александр Камкин. В отдельные моменты правительство оказывалось в заложниках у экоэкстремистов из «Зеленых» вроде министра иностранных дел Анналены Бербок или министра экономики Хабека. Попытка воплотить в жизнь экологический план правительства натолкнулась на сопротивление немцев, которые не хотят переплачивать за более дорогие «чистые» энергосистемы. Как итог, конституционный суд, по сути, встал на сторону простых граждан. При этом, добавляет эксперт, многие в Германии относятся с пониманием к экологической повестке, но платить ради ее воплощения хочет куда меньшее число немцев.