Чем поможет бизнесу регистрация на виртуальный адрес

Чем поможет бизнесу регистрация на виртуальный адресСейчас есть и другие возможности оптимизировать издержки, отмечают эксперты
В Госдуму внесен пакет законопроектов, которые разрешают регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) по электронному адресу. Документ размещен 11 июля в правовой базе нижней палаты. Его авторы – группа депутатов от «Новых людей» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым.
Согласно предложенным изменениям, зарегистрировать ИП или юрлицо можно будет через специальную систему с использованием электронной почты – это позволит определить юридический адрес организации. Для этого потребуются изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в ч. 1 ст. 54 Гражданского кодекса (ГК) РФ.
Предлагаемые законопроекты отвечают задачам цифровой трансформации российской экономики, популяризации удаленных форм занятости, а также запросу малого и среднего бизнеса на сокращение издержек, говорится в пояснительной записке.
Один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия») в разговоре с «Ведомостями» указал на «новые реалии работы российских предприятий» – в первую очередь, это удаленный или гибридный форматы работы. Однако нормативные требования о наличии места регистрации влекут за собой существенные издержки для компаний, которые должны оплачивать не только аренду, но и коммунальные услуги, считает он.
«Хотелось бы дать компаниям возможность сосредоточить свои ресурсы на запуске новых проектов, да и в целом усилении мощностей работы в непростых условиях. Возможность регистрироваться с использованием электронного адреса – как раз шаг в этом направлении», – уверен депутат.
В законопроекте идет речь о создании электронной системы для виртуальной регистрации ИП и юрдиц. По словам Немкина, эта система может быть разработана после того, как будет создана правовая база для нее. «Сегодня нам важно создать именно организационные предпосылки. <...> Принять принципиальное решение о возможности такой регистрации и закрепить ее в главном законе, определяющем регистрацию и место нахождения юрлиц, – ГК РФ», – сказал он «Ведомостям». Пока не готова сама техническая инфраструктура, невозможно описать порядок электронной регистрации, отметил Немкин.
Зарегистрироваться в системе без указания места жительства или нахождения представителя юрлица и без его подтверждения будет невозможно. Это необходимо, чтобы исключить препятствия для контрольных мероприятий со стороны проверяющих органов или налоговых проверок, отмечает Немкин. «Мы сделали все, чтобы снизить риски невозможности определения того, кто управляет юридическим лицом», – рассказал он.
Согласно данным исследования Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) (приводятся в пояснительной записке), проведенного в 2020 г., 62% представителей микро- и малого бизнеса поддерживают инициативу об отмене обязательного указания юрадреса при регистрации компании. В качестве альтернативы 38% предложили использовать для идентификации компании кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, еще 37% – данные открытых банковских счетов.
Партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский обращает внимание, что в законопроекте не решается ряд процедурных вопросов. В частности, подсудность споров – по общему правилу она «привязана» к месту нахождению ответчика. Как этот вопрос будет решаться, если у юрлица будет только электронный адрес, пока непонятно, говорит он. Другой вопрос связан с налогообложением. «В России ставки налога могут отличаться в зависимости от субъекта Федерации, иногда важно даже, в каком муниципальном образовании зарегистрирована компания. В случае реализации инициативы здесь тоже возникнет много вопросов и неясностей», – полагает эксперт.
При этом саму идею регистрации бизнеса без физического офиса Кавинский называет «абсолютно правильной» и реализуемой. «Затраты на поиск адреса, который собственнику бизнеса для его ведения не нужен, являются основными. И зачастую препятствуют открытию юрлица», – сказал он «Ведомостям».
Юрист Enforce Law Company Владислав Стрелков отмечает, что сокращение издержек, связанных с арендой помещений, возможно за счет регистрации компании, например, по месту жительства участника. И в этом смысле идея о виртуальной регистрации, по мнению юриста, не выглядит достаточно обоснованной.
«Совсем обойтись без физического адреса не получится, учитывая необходимость межведомственного взаимодействия. А раз адрес все равно придется раскрывать, то и компанию можно зарегистрировать по этому адресу – никаких дополнительных расходов это не повлечет», – считает Стрелков. Он обращает внимание и на уязвимость электронных систем для злоумышленников.
Проектом закона предлагается, по сути, заменить фактическое место нахождения организации виртуальным, говорит юрист BGP Litigation Александр Аракелян. При этом, как указывают сами авторы инициативы, создаются лишь правовые предпосылки для такой регистрации в будущем – после того, как будет создана технологическая инфраструктура.
В настоящий момент у организаций уже имеется возможность получения юридически значимых сообщений по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), т. е. в электронном виде, но совместно с возможностью для государственных органов вести взаимодействие с налогоплательщиком лично, используя сведения о его физическом месте нахождения, отмечает эксперт. Законопроект предлагает предоставить возможность использовать ТКС не вместе, а вместо личного взаимодействия.
В случае принятии этой нормы можно предполагать возникновение сложностей при исполнении государственными органами некоторых своих полномочий – например, вручения повесток сотрудникам организации, проведения обысков или выемок, полагает Аракелян.
Также не до конца ясен вопрос налогового администрирования организаций, находящихся по электронному адресу. Учет налогоплательщика осуществляется по территориальному принципу, но в данном случае он отсутствует, указывает собеседник. Впрочем, эту проблему можно решить с помощью создания специализированной инспекции ФНС России, считает он.