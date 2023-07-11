Чем поможет бизнесу регистрация на виртуальный адрес

Партнер юридической фирмы Ru.Courts Илья Кавинский обращает внимание, что в законопроекте не решается ряд процедурных вопросов. В частности, подсудность споров – по общему правилу она «привязана» к месту нахождению ответчика. Как этот вопрос будет решаться, если у юрлица будет только электронный адрес, пока непонятно, говорит он. Другой вопрос связан с налогообложением. «В России ставки налога могут отличаться в зависимости от субъекта Федерации, иногда важно даже, в каком муниципальном образовании зарегистрирована компания. В случае реализации инициативы здесь тоже возникнет много вопросов и неясностей», – полагает эксперт.