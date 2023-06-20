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Разрушенные в результате боевых действий объекты будут снимать с учета в упрощенном порядке

Изменить порядок их госрегистрации предложили в Белом доме
Мария Макутина
Определить владельцев разрушенной в ходе боевых действий недвижимости станет проще / Алексей Майшев / РИА Новости

В Белом доме подготовили поправки к законопроекту, упрощающему возвращение в оборот бесхозяйного имущества. В частности, предлагается в упрощенном порядке на основании акта осмотра (без проведения кадастровых работ) осуществлять государственную регистрацию (в том числе снятие с регистрации) прав на объекты недвижимости, «прекратившие существование в результате боевых действий». Поправки, разработанные Росреестром, 19 июня одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности («Ведомости» ознакомились с документом и сопроводительными документами к нему). Правительственные поправки предложены ко второму чтению законопроекта, который внесла в сентябре 2022 г. в Госдуму группа депутатов и сенаторов из «Единой России» (первое чтение он прошел в декабре 2022 г.).

Парламентарии изначально предлагали упростить и унифицировать порядок выявления и принятия в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества. «Бывают ситуации, что объект недвижимости – квартира, жилой дом, земельный участок – есть, но собственника по нему в ЕГРН не установлено. Таких объектов у нас в стране без малого 25 млн, – говорил депутат – соавтор законопроекта Даниил Бессарабов. – Здесь возможны различные нарушения, в том числе мошеннические действия в отношении этого имущества». По его словам, «часто собственника найти невозможно либо бывшие владельцы отказались от имущества»: «Мы предусмотрели обязанность муниципалитета подать заявление о том, что это имущество бесхозяйное, и в упрощенном порядке зарегистрировать его в реестре недвижимости. Через год муниципалитет сможет отдать это имущество нуждающимся или специалистам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных