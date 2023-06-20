Разрушенные в результате боевых действий объекты будут снимать с учета в упрощенном порядке

Парламентарии изначально предлагали упростить и унифицировать порядок выявления и принятия в муниципальную собственность бесхозяйного и выморочного имущества. «Бывают ситуации, что объект недвижимости – квартира, жилой дом, земельный участок – есть, но собственника по нему в ЕГРН не установлено. Таких объектов у нас в стране без малого 25 млн, – говорил депутат – соавтор законопроекта Даниил Бессарабов. – Здесь возможны различные нарушения, в том числе мошеннические действия в отношении этого имущества». По его словам, «часто собственника найти невозможно либо бывшие владельцы отказались от имущества»: «Мы предусмотрели обязанность муниципалитета подать заявление о том, что это имущество бесхозяйное, и в упрощенном порядке зарегистрировать его в реестре недвижимости. Через год муниципалитет сможет отдать это имущество нуждающимся или специалистам».