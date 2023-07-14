Казахстан нарастил экспорт товаров в Россию на 45% в денежном выражении

Показатели по физическим объемам экспорта из Казахстана в Россию с января по май пока не опубликованы, но в конце июня обнародована статистика с января по апрель. Там наблюдается иная и более противоречивая ситуация. Так, в январе – апреле 2023 г. из Казахстана в Россию экспортировали 9,6 млн т товаров. Это на 2,98 млн т, или на 23,7%, меньше, чем в тот же период годом ранее.