Казахстан нарастил экспорт товаров в Россию на 45% в денежном выражении

Казахстан нарастил экспорт товаров в Россию на 45% в денежном выраженииДоля России во внешнем товарообороте Казахстана выросла до 18,8%
Экспорт товаров из Казахстана в Россию с января по май 2023 г. увеличился в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45% – с $2,79 млрд до $4,04 млрд (+45%). Это следует из опубликованных 14 июля предварительных данных казахстанского Бюро национальной статистики.
Общий товарооборот с Россией за пять месяцев 2023 г. достиг $10,5 млрд ($9,59 в аналогичный период 2022 г.). Доля России в товарообороте Казахстана выросла с 18,6 до 18,8%. В целом в январе-мае 2023 г. товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 10,5% до $11,43 млрд ($10,34 млрд за пять месяцев 2022 г.).
Экспорт в страны ЕС из Казахстана упал до $13,35 млрд с января по май в 2023 г. по сравнению с $14,77 млрд в аналогичный период 2022 г. Доля Евросоюза в казахстанском экспорте упала с 43,2% до 42,3%.
Товарооборот с ЕС в январе-мае 2023 г. у Казахстана при этом увеличился до $17,7 млрд с $17,15 млрд в аналогичный период 2022 г. Это произошло за счет импорта из ЕС, который вырос до $4,35 млрд с $2,38 млрд в первые пять месяцев 2022 г., а доля его увеличилась в денежном выражении с 13,6 до 19,1%.
В конце апреля Казахстан и соседние страны Центральной Азии посетил заместитель министра финансов США Брайен Нельсон, обсудивший с властями этих стран соблюдение западных санкций в отношении России и противодействие их обходу. А в конце февраля Евросоюз к годовщине начала российской военной операции на Украине ввел 10-й пакет санкций.
Показатели по физическим объемам экспорта из Казахстана в Россию с января по май пока не опубликованы, но в конце июня обнародована статистика с января по апрель. Там наблюдается иная и более противоречивая ситуация. Так, в январе – апреле 2023 г. из Казахстана в Россию экспортировали 9,6 млн т товаров. Это на 2,98 млн т, или на 23,7%, меньше, чем в тот же период годом ранее.
Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин отмечает, что значимость Казахстана как хаба для ввоза товаров с внешних рынков только возрастает.
Некоторая стагнация по ключевым позициям в товарообороте России и Казахстана, как в экспорте, так и в импорте, может быть связана с внешней конъюнктурой рынков, согласен и генеральный директор Infranews Алексей Безбородов.