Почему ЦБ повысил ставку выше ожиданий рынка

Почему ЦБ повысил ставку выше ожиданий рынкаОсновной причиной в ЦБ назвали превышение спроса над возможностями расширения предложения
Совет директоров Банка России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. Рынок ждал более мягкого решения – консенсус-прогноз опрошенных «Ведомостями» аналитиков предполагал повышение ставки на 0,5 п. п.
Члены совета директоров ЦБ рассматривали «предметно» варианты повышения ставки на 75 и 100 б. п., но были и более радикальные предложения, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания 21 июля. «С учетом анализа ситуации, оценки всех балансов риска регулятор принял решение, что повышение ставки на 100 б. п. будет более оптимальным», – отметила она.
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