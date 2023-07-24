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Почему ЦБ повысил ставку выше ожиданий рынка

Основной причиной в ЦБ назвали превышение спроса над возможностями расширения предложения
Анастасия Бойко
Ослабление рубля – это значимый фактор, но он не был ключевым при принятии решения, заявила Набиуллина / Максим Стулов / Ведомости

Совет директоров Банка России в пятницу повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5%. Рынок ждал более мягкого решения – консенсус-прогноз опрошенных «Ведомостями» аналитиков предполагал повышение ставки на 0,5 п. п.

Члены совета директоров ЦБ рассматривали «предметно» варианты повышения ставки на 75 и 100 б. п., но были и более радикальные предложения, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания 21 июля. «С учетом анализа ситуации, оценки всех балансов риска регулятор принял решение, что повышение ставки на 100 б. п. будет более оптимальным», – отметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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