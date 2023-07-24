Почему ЦБ повысил ставку выше ожиданий рынка

Члены совета директоров ЦБ рассматривали «предметно» варианты повышения ставки на 75 и 100 б. п., но были и более радикальные предложения, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания 21 июля. «С учетом анализа ситуации, оценки всех балансов риска регулятор принял решение, что повышение ставки на 100 б. п. будет более оптимальным», – отметила она.