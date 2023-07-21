Банки поднимают проценты по вкладам

Банки поднимают проценты по вкладамЗначительного роста рынок не ждет, так как отчасти закладывал рост ключевой ставки
Банки повысят доходности по вкладам после решения ЦБ 21 июля поднять ключевую ставку сразу на 1 п. п. до 8,5% годовых на фоне ускорения инфляции. Об увеличении процентов по депозитам на 0,5 п. п., до 10% после решения ЦБ объявили в своих telegram-каналах Сбербанк, ВТБ, Росбанк и Альфа-банк.
Вклады до 10%
В Сбербанке максимальная ставка составит 10% годовых (как и в «Альфе») с 24 июля, но ее можно получить при размещении от одного месяца минимум 100 000 руб., которые клиент не хранил на других депозитах в Сбербанке в предыдущие 90 дней. О повышении процентов по депозитам рассказал первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев, он не уточнил, что будет со ставками по кредитам.
ВТБ увеличит ставку по вкладам до 10% для всех клиентов (действующих и новых), а решение об изменении стоимости кредитов пока не принял, сообщил представитель банка. Сейчас максимальный процент в банке можно получить при размещении денег на 36 месяцев от 10 000 руб. «ФК Открытие» (входит в группу ВТБ) планирует увеличить ставки по своим сберегательным продуктам в ближайшие дни, сказал его представитель.
Росбанк поднял ставку сразу с 21 июля, рассказала руководитель центра розничных сберегательных и комиссионных продуктов банка Ольга Петрова. Но она будет динамичной: в зависимости от вклада либо снижаться с уровня 10% раз в три месяца, либо будет максимальной с 10-го по 12-й месяц, нарастая с 7%. С субботы, 22 июля, Росбанк увеличит процент по депозитам на 6, 12 и 36 месяцев в диапазоне 0,75–1 п. п. до 10,75%.
В банке «Зенит» на 0,4 п. п. выросла ставка по одному из вкладов – теперь диапазон доходности составляет 7,3–8,55% годовых (вместо 6,9–8,15%). «Абсолют банк» скорректирует ставки по кредитам, вкладам и депозитам примерно на 0,5 п. п., сообщил его представитель.
Другие банки пока оценивают конъюнктуру рынка и потребности клиентов. Об этом «Ведомостям» сообщили представители «Московского кредитного банка», «Почта банка», РНКБ, Промсвязьбанка и «Хоум банка». В «Русском стандарте» считают вероятной «небольшую коррекцию» ставок на рынке в сторону повышения, отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка Максим Тимошенко: увеличение ключевой ставки было частично заложено в кредитно-депозитных ставках банков, но рынок ждал меньшего повышения ключевой ставки.
Совкомбанк не планирует повышать ставки по потребительским кредитам, а ставки по депозитам будут обсуждаться в ближайшее время, сказал представитель банка. «Ренессанс банк» пока не планирует изменение ставок по кредитным и депозитным продуктам, заявил его представитель.
Без резкого роста
В первой декаде июля максимальная ставка по вкладам в рублях в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, составила 7,82% годовых, сообщал ЦБ. Последний раз значение менялось в начале июня, когда оно выросло на 0,35 п. п.
Средневзвешенные ставки по краткосрочным вкладам физических лиц в мае этого года составили 5,44%, следует из последних данных Банка России. Это на 0,19 п. п. меньше месяц к месяцу и на 2,55 п. п. год к году (в том месяце ЦБ снизил ставку с 14% до 11%). Средние доходности по долгосрочным вкладам физлиц в мае составили 7,29% против 7,44% в апреле и 8,2% в мае 2023.
Ставки по депозитам и кредитам обычно повторяют траекторию ключевой, поэтому их рост после решения ЦБ возможен, согласен эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаил Зельцер. Но он не ждет их «значительного взлета», так как банки начали повышать ставки ранее в ожидании роста ключевой. Те банки, которые будут нуждаться в дополнительном объеме ликвидности, могут более агрессивно повышать доходности по депозитам и менее агрессивно увеличивать стоимость кредитов, говорит аналитик «Ингосстрах-инвестиций» Артем Аутлев.
Того же мнения придерживается руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов «Почта банка» Геннадий Чаусов. По его оценке, в течение августа рынок перестроится под новое значение ключевой ставки, и движение процентов по банковским продуктам вверх может составить 0,25–0,5 п. п.
В августе средние доходности по депозитам в топ-10 банках могут приблизиться к 8,5%, ожидает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Жесткая риторика регулятора о дальнейших действий по возвращению инфляции к цели в 4% вызовет осторожность на рынке, результатом которой станет то, что ставки по вкладам вырастут не так сильно, как ключевая, говорит Тучкова.
Российские вкладчики постепенно меняют стратегию сбережений, продолжает Тучкова. Год назад на фоне высокой доходности основным спросом в ВТБ пользовались краткосрочные депозиты (три месяца) – на них приходилось 62% открываемых вкладов, а на среднесрочные (полгода) в среднем 30%. По мере снижения ставок спрос на короткие продукты начал падать (всего 32% во II квартале 2023 г.). Тучкова ожидает продолжения этой тенденции в ближайшей перспективе.