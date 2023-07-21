Банки поднимают проценты по вкладам

В Сбербанке максимальная ставка составит 10% годовых (как и в «Альфе») с 24 июля, но ее можно получить при размещении от одного месяца минимум 100 000 руб., которые клиент не хранил на других депозитах в Сбербанке в предыдущие 90 дней. О повышении процентов по депозитам рассказал первый зампред правления «Сбера» Кирилл Царев, он не уточнил, что будет со ставками по кредитам.