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ЕЦБ девятый раз подряд поднял ключевую ставку

Аналитики допускают дальнейший ее рост до 5%
Антон Козлов Артем Кульша
Промышленная активность будет оставаться подавленной из-за слабого внешнего спроса, указала Лагард / DANIEL ROLAND / AFP

По итогам заседания 27 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил на 0,25 п. п. все три ставки: ключевую – с 4 до 4,25%, маржинальную – с 4,25 до 4,5%, депозитную – с 3,5 до 3,75%, следует из пресс-релиза регулятора. Это стало девятым увеличением подряд, ключевая ставка достигла максимумов финансового кризиса 2008 г.

«Развитие ситуации с нашей прошлой встречи поддерживают ожидания, что инфляция будет сокращаться дальше до конца года, но останется выше цели [в 2%] на протяжении длительного времени», – заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания. Она отметила, что, хотя европейские страны преодолели энергетический кризис, цены на топливо могут создать ощутимое ценовое давление в дальнейшем. Инфляционная угроза может реализоваться со стороны продовольственных рынков в связи с приостановкой зерновой сделки, подчеркнула Лагард.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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