ЕЦБ девятый раз подряд поднял ключевую ставку

«Развитие ситуации с нашей прошлой встречи поддерживают ожидания, что инфляция будет сокращаться дальше до конца года, но останется выше цели [в 2%] на протяжении длительного времени», – заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания. Она отметила, что, хотя европейские страны преодолели энергетический кризис, цены на топливо могут создать ощутимое ценовое давление в дальнейшем. Инфляционная угроза может реализоваться со стороны продовольственных рынков в связи с приостановкой зерновой сделки, подчеркнула Лагард.