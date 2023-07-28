ЕЦБ девятый раз подряд поднял ключевую ставку

ЕЦБ девятый раз подряд поднял ключевую ставкуАналитики допускают дальнейший ее рост до 5%
По итогам заседания 27 июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил на 0,25 п. п. все три ставки: ключевую – с 4 до 4,25%, маржинальную – с 4,25 до 4,5%, депозитную – с 3,5 до 3,75%, следует из пресс-релиза регулятора. Это стало девятым увеличением подряд, ключевая ставка достигла максимумов финансового кризиса 2008 г.
«Развитие ситуации с нашей прошлой встречи поддерживают ожидания, что инфляция будет сокращаться дальше до конца года, но останется выше цели [в 2%] на протяжении длительного времени», – заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам заседания. Она отметила, что, хотя европейские страны преодолели энергетический кризис, цены на топливо могут создать ощутимое ценовое давление в дальнейшем. Инфляционная угроза может реализоваться со стороны продовольственных рынков в связи с приостановкой зерновой сделки, подчеркнула Лагард.