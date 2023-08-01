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В BIS предложили создать единую площадку трансграничных переводов в цифровых валютах

Платформа будет работать независимо от корреспондентских счетов и регуляторов
Антон Козлов Наталья Заруцкая
Zuma / ТАСС

На фоне общей финансово-экономической нестабильности в мире переводы между коммерческими банками в разных странах стали затруднены, говорится в докладе Банка международных расчетов (BIS) «Мосты доверия и потоки денег». Решить эту проблему эксперты BIS предлагают при помощи создания глобальной платформы трансграничных переводов в цифровой валюте.

Финорганизации меньше доверяют друг другу, поэтому усложняются и становятся дороже заграничные переводы, это выражается в сокращении числа корсчетов в банках и ограничении числа валют, в которых могут проводиться транзакции, отмечают эксперты. Это усугубляется тем, что на международном уровне не существует контролирующей структуры вроде центробанка центробанков, которая обеспечивала бы безопасность и прозрачность переводов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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