В BIS предложили создать единую площадку трансграничных переводов в цифровых валютах

Финорганизации меньше доверяют друг другу, поэтому усложняются и становятся дороже заграничные переводы, это выражается в сокращении числа корсчетов в банках и ограничении числа валют, в которых могут проводиться транзакции, отмечают эксперты. Это усугубляется тем, что на международном уровне не существует контролирующей структуры вроде центробанка центробанков, которая обеспечивала бы безопасность и прозрачность переводов.