В BIS предложили создать единую площадку трансграничных переводов в цифровых валютах

В BIS предложили создать единую площадку трансграничных переводов в цифровых валютахПлатформа будет работать независимо от корреспондентских счетов и регуляторов
На фоне общей финансово-экономической нестабильности в мире переводы между коммерческими банками в разных странах стали затруднены, говорится в докладе Банка международных расчетов (BIS) «Мосты доверия и потоки денег». Решить эту проблему эксперты BIS предлагают при помощи создания глобальной платформы трансграничных переводов в цифровой валюте.
Финорганизации меньше доверяют друг другу, поэтому усложняются и становятся дороже заграничные переводы, это выражается в сокращении числа корсчетов в банках и ограничении числа валют, в которых могут проводиться транзакции, отмечают эксперты. Это усугубляется тем, что на международном уровне не существует контролирующей структуры вроде центробанка центробанков, которая обеспечивала бы безопасность и прозрачность переводов.