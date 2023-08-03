Минфин объявил об ожиданиях сверхдоходов впервые с начала года

С конца прошлого года на фоне введения странами Запада ценового потолка ($60/барр.) и общего спада цен на энергоносители стоимость Urals начала снижаться. В декабре 2022 г. она упала ниже порогового уровня. Тогда Минфин отчитался о средней за месяц цене Urals в размере $50,47/барр. С тех пор вплоть до июля выше потолка стоимость российской нефти не поднималась. На этом фоне курс рубля начал стремительно снижаться. С декабря доллар подорожал более чем на 30 руб. На 13:00 мск 3 августа курс на Московской бирже составил 93,6 руб./$. В июле средняя за месяц стоимость Urals впервые превысила ценовой потолок и составила $64,37/барр., сообщил 1 августа Минфин.