Как Минфин может снизить использование ФНБ на финансирование расходов бюджета

В пресс-релизе Минфина недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы о том, каким именно образом ведомство собирается замедлить расходование ФНБ, отметил экономист, автор Telegram-канала Helicopter Macro Григорий Жирнов. Наиболее вероятной, действительно, кажется версия о прямом использовании сверхдоходов на покрытие дефицита, согласился он. Однако есть еще как минимум два варианта. Во-первых, власти могут решить просто сократить общие расходы и, таким образом, замедлить исчерпание ФНБ. Во-вторых, речь может идти о планах направить ненефтегазовые доходы, которые, как ожидается, существенно превысят изначально запланированные в законе о бюджете показатели, не на увеличение общего объема расходов бюджета, а на покрытие уже сложившихся трат, пояснил он.