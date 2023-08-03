Как Минфин может снизить использование ФНБ на финансирование расходов бюджета

Как Минфин может снизить использование ФНБ на финансирование расходов бюджетаЭтот вопрос требует рассмотрения правительством
Правительство может рассмотреть вопрос сокращения использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета в 2023-2024 гг. Об этом говорится в сообщении Минфина. В министерстве напоминают, что бюджетное правило, во время переходного периода, предусматривает использование ФНБ на финансирование дополнительных расходов, но не более, чем на сумму в 2,9 трлн руб. в этом году и 1,3 трлн – в следующем. Такой подход был призван содействовать обеспечению экономической и финансовой стабильности, подчеркивается в релизе ведомства.
«С учетом оценки ситуации в экономике и финансовой системе правительством может быть рассмотрен вопрос сокращения использования средств ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета в переходный период 2023-2024 гг.», уточняется в сообщении Минфина.
Как ранее писали «Ведомости», в министерстве могут отказаться от покупок валюты на сверхдоходы от продажи энергоресурсов, как предписывает бюджетное правило, и направить их напрямую на финансирование расходов, чтобы сберечь уже накопленные в ФНБ средства. Однако Минфин, по сути, опроверг эту идею, объявив о планах закупок валюты в августе.
С начала года ведомство пока не фиксировало дополнительных нефтегазовых доходов, то есть, поступлений свыше базового, по сути, целевого уровня, который определен на год в размере 8 трлн руб. Эта сумма с учетом сезонности распределена по месяцам.
В июле цена на Urals впервые превысила условную балансирующую по бюджетному правилу цену на российскую нефть и составила 64,37 $/барр. Однако в этом месяце доходы отклонились от базового уровня в меньшую сторону на 32,7 млрд руб., сообщил Минфин. А уже в августе ведомство ожидает поступлений сверх нормативного уровня на сумму 73,2 млрд. Объем прогнозируемых покупок мог бы составить 40,5 млрд.
«[исходя из разницы между недополученными в августе и дополнительными доходами в июле и ] совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 40,5 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2023 года по 6 сентября 2023 года», сообщил Минфин.
Но с учетом того, что ЦБ с 1 августа начал продавать валюту из ФНБ, «зеркалируя» инвестиции в инфраструктурные проекты из ресурсов фонда, в общей сложности сальдо операций будет в любом случае положительным. Банк России в августе продаст юаней на сумму в 52,9 млрд руб. Таким образом, сумма «чистых» интервенций составит плюс 12 млрд руб.
Складывается впечатление, что Минфин под снижением использования средств ФНБ подразумевал, что рассматривает возможность направлять нефтегазовые сверхдоходы напрямую на покрытие дефицита, что позволит снизить траты уже накопленных в фонде ресурсов, полагает Александр Исаков экономист по России Bloomberg Economics. То есть, тех средств, которые, хотя и идут в расходы бюджета, но не зеркалируются продажами валюты, пояснил он.
Согласно модицифированному бюджетному правилу, покупки или реализация валюты из ФНБ проводятся только в пределах отклонения нефтегазовых доходов от базового уровня. Однако объем финансирования дефицита за счет ресурсов фонда сейчас, по сути, не связан с тем, насколько существенно фактическая величина поступления от продажи нефти и газа отклонилась от норматива. ФНБ можно тратить на покрытие расходов бюджета, не глядя на нефтегазовые доходы, главное, соблюсти ограничение в 2,9 трлн руб. Траты фонда «в общий котел» не сопровождаются Банком России продажами валюты.
Судя по всему, речь идет именно о планах снизить использования таких незеркалированных трат ФНБ за счет направления сверхдоходов напрямую на расходы, добавил Исаков.
В пресс-релизе Минфина недостаточно информации для того, чтобы сделать однозначные выводы о том, каким именно образом ведомство собирается замедлить расходование ФНБ, отметил экономист, автор Telegram-канала Helicopter Macro Григорий Жирнов. Наиболее вероятной, действительно, кажется версия о прямом использовании сверхдоходов на покрытие дефицита, согласился он. Однако есть еще как минимум два варианта. Во-первых, власти могут решить просто сократить общие расходы и, таким образом, замедлить исчерпание ФНБ. Во-вторых, речь может идти о планах направить ненефтегазовые доходы, которые, как ожидается, существенно превысят изначально запланированные в законе о бюджете показатели, не на увеличение общего объема расходов бюджета, а на покрытие уже сложившихся трат, пояснил он.
Как ранее говорил министр финансов Антон Силуанов, поступления не от продажи энергоресурсов будут существенно выше, чем ожидалось. По бюджетному правилу, величина расходов бюджета зависит от суммы следующих показателей: ненефтегазовые доходы, базовые нефтегазовые доходы, предельный структурный дефицит (2,9 трлн руб. в 2023 г.) и так называемые «расходы под чертой», например, выплаты процентов на обслуживание долга. Впрочем, исходя из действующей, фактически, замороженной концепции правила, расходы бюджета в конечном счете могут быть и выше.
Хотя Минфин и объявил о планах закупки валюты на сверхдоходы в августе, сразу следом за этим анонсом ведомство опубликовало релиз о планах сокращения использования средств ФНБ на частичное финансирование расходов бюджета в 2023-2024 гг., обратил внимание директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Слова о сокращении изъятий из ФНБ могут как раз косвенно и подтверждать вчерашние слухи/планы не покупать на дополнительные нефтегазовые рубли валюту, а финансировать расходы», отметил он в своем Telegram-канале «Полевой».
В любом случае, сохранение нетто-продаж валюты до 6 сентября немного поддержит рубль, но объемы незначительны, чтобы нивелировать влияние других, более значимых факторов со стороны финансовых потоков, полагает он.
Будет ли принято решение о приостановке покупок или нет, – вопрос открытый. Динамика рубля здесь останется важным фактором для принятия решения», отметил экономист.
Концептуально, масштабы и направления отклонений от уже измененного бюджетного правила таковы, что, возможно, лучше было бы отказаться от него вовсе, сославшись на сложные внутренние и внешние условия и потребность в «ручных» подстройках системы, нежели пытаться бесконечно нарушать довольно простые и незамысловатые его положения в угоду различным тактическим интересам, включая поддержку курса, пишет Полевой.