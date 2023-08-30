Китай перешел к бюджетному стимулированию экономики

Китай перешел к бюджетному стимулированию экономикиПродолжение снижения темпов роста может помешать КНР стать первой экономикой мира
Власти КНР начали реализовывать во втором полугодии 2023 г. ряд бюджетных мер стимулирования экономики, о чем свидетельствует доклад председателя государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе на пятой сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, квазипарламент) 14-го созыва.
Согласно выдержкам из его выступления, которые приводит агентство «Синьхуа», Чжэн заверил, что в основном задачи, поставленные ВСНП перед правительством, выполняются, а темпы экономического роста одни из лучших среди крупнейших экономик мира. При этом он признал, что нынешний рост достигается преимущественно за счет восстановительного импульса, а не устойчивых факторов. Во втором полугодии власти КНР будут предпринимать действия для увеличения внутреннего спроса и способствовать росту доходов населения. Правительство КНР обещает наладить «лучшее использование стимулирующей роли государственных инвестиций» и «ускорить выпуск и использование специальных облигаций местных органов власти».
В своем выступлении Чжэн затронул и другие проблемы в экономике, заявив, что фундамент для устойчивого восстановления нельзя считать прочным, а внешняя среда «становится все более сложной и полна неопределенностей». Внутренний спрос по-прежнему остается ниже желаемого, некоторые предприятия испытывают трудности в работе, а в ряде ключевых областей накопились «скрытые опасности». Среди других задач, о которых говорил глава органа по экономическому планированию в КНР, – содействие занятости молодежи, расширение среднего класса и социальной поддержки населения.
28 августа перед ПК ВСНП выступал министр финансов Лю Кунь. Он назвал исполнение бюджета 2023 г. стабильным, но при этом тоже признал некоторые проблемы. По словам министра, на следующем этапе правительство КНР повысит «интенсивность макрополитического регулирования» и сосредоточится на цели увеличить внутренний спрос и повысить доверие инвесторов. Кроме того, будут предприняты усилия по повышению эффективности активной бюджетно-налоговой политики. В госсовете хотят эффективно использовать механизм прямого доступа к бюджетным фондам и ускорить расходование бюджетных средств. Новые специальные облигации регионов в 2023 г. будут преимущественно выпущены до конца сентября, а вырученные средства будут израсходованы до конца октября. Все упомянутые тезисы лишь развивают курс, который был одобрен на заседании политбюро ЦК компартии Китая (туда входят 24 человека) 24 июля, где обсуждались ключевые темы по экономической политике на вторую половину 2023 г. В следующий раз руководители КПК могут рассказать о новых мерах поддержки экономики на августовском заседании политбюро и на посвящаемом раз в пять лет этой теме пленарном заседании ЦК (205 человек).
Нынешнее состояние китайской экономики не дает больших поводов для оптимизма. В первом полугодии ВВП КНР вырос на 5,5% (официальная годовая цель – 5%). Во II квартале 2023 г. китайская экономика выросла на 6,3% в годовом выражении (в первом – на 4,5%), но всего на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Темпы роста замедляются: в I квартале 2023 г. рост по отношению к IV кварталу 2022 г. составлял 2,2%. Потоки прямых иностранных инвестиций в Китай по итогам апреля – июня 2023 г. составили $4,9 млрд, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений с 1998 г.
Ранее в 2023 г. правительство Китая уже приняло ряд мер нефинансового характера. 31 июля госкомитет по делам развития и реформ выпустил документ, где были утверждены направления стимулирования внутреннего спроса. В частности, там говорилось о снятии некоторых ограничений, расширении оплачиваемых отпусков, подтверждении льгот для покупателей электромобилей и др. Помимо этого, как писали «Ведомости» 21 августа, власти Китая начали принимать меры для защиты национальной валюты от бегства западных инвесторов. Юань начал слабеть после выхода статистики по оттоку иностранного капитала, снижению инвестиций и недостаточному росту производства, после чего Народный банк Китая поднял фиксированную базовую ставку курса доллар/юань с 7,1768 до 7,1986. 27 августа китайское управление по регулированию рынка ценных бумаг снизило госпошлину на торговлю акциями с 0,1 до 0,05%, это произошло впервые с 2008 г.
Приоритетом китайских властей является расширение потребительской базы, что позволит компенсировать выпадающий экспорт и создать условия для стабильного экономического развития, говорит ведущий аналитик компании «Открытие инвестиции» Андрей Кочетков. По словам эксперта, нынешние меры направлены в первую очередь на слои населения с низким уровнем доходов с целью повышения спроса. Судить об эффективности этих мер, как считает аналитик, рано, но уже можно отследить «некоторые позитивные сигналы», например выравнивание динамики падения прибыли предприятий. Кочетков отметил, что продолжение снижения темпов экономического роста может помешать Китаю стать первой экономикой мира и поэтому Пекину необходимы именно опережающие темпы развития.
Действия китайских властей носят циклический характер, считает руководитель сектора экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. По словам эксперта, переход к проактивной фискальной политике можно довольно часто отследить в Китае в периоды экономических осложнений. В то же время масштабы вливаний могут разниться в зависимости от критичности ситуации. Он добавил, что принятые меры могут только частично оживить спрос, но ввиду обширности номенклатуры производимых в Китае товаров будет очень трудно увеличить долю конечного потребления домохозяйств в ВВП до уровней, присущих развитым капиталистическим странам. «Но нынешнее состояние китайской экономики не катастрофично. Замедление – это естественный процесс для любой большой экономики», – резюмировал эксперт.