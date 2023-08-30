Китай перешел к бюджетному стимулированию экономики

28 августа перед ПК ВСНП выступал министр финансов Лю Кунь. Он назвал исполнение бюджета 2023 г. стабильным, но при этом тоже признал некоторые проблемы. По словам министра, на следующем этапе правительство КНР повысит «интенсивность макрополитического регулирования» и сосредоточится на цели увеличить внутренний спрос и повысить доверие инвесторов. Кроме того, будут предприняты усилия по повышению эффективности активной бюджетно-налоговой политики. В госсовете хотят эффективно использовать механизм прямого доступа к бюджетным фондам и ускорить расходование бюджетных средств. Новые специальные облигации регионов в 2023 г. будут преимущественно выпущены до конца сентября, а вырученные средства будут израсходованы до конца октября. Все упомянутые тезисы лишь развивают курс, который был одобрен на заседании политбюро ЦК компартии Китая (туда входят 24 человека) 24 июля, где обсуждались ключевые темы по экономической политике на вторую половину 2023 г. В следующий раз руководители КПК могут рассказать о новых мерах поддержки экономики на августовском заседании политбюро и на посвящаемом раз в пять лет этой теме пленарном заседании ЦК (205 человек).